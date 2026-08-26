افتتاح و کلنگ زنی طرح های کهگیلویه و بویراحمد با حضور وزیر تعاون

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم مهرجو اظهار کرد: در سفر احمد میدری ، کارخانه تولید قیرو ایزوگام، کارخانه خمیر کاغذ در شهرک فرودگاه، سالن ورزشی کارگران سی سخت، بازارچه صنایع دستی دهدشت، طرح ساماندهی ورودی شهر دهدشت از سمت چرام و قطعه سوم محور ارتباطی گچساران- گناوه به بهره برداری می‌رسد.

ابراهیم مهرجو افزود: همچنین قرار است فردا با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملیات اجرایی تونل دیل، طرح تکمیلی ورزشگاه نفت و گاز گچساران، مرحله نخست طرح بهسازی و ایمن سازی گردنه بیژن و طرح ساماندهی ورودی شهر پاتاوه آغاز شود.

وی اضافه کرد: احمد میدری در این سفر با نماینده ولی فقیه در استان دیدار و در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز شرکت می‌کند.