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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۱۴

افتتاح و کلنگ زنی طرح های کهگیلویه و بویراحمد با حضور وزیر تعاون

افتتاح و کلنگ زنی طرح های کهگیلویه و بویراحمد با حضور وزیر تعاون

یاسوج- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت:وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افتتاح و کلنگ زنی طرح های عمرانی و اقتصادی این استان عصر چهارشنبه وارد یاسوج می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم مهرجو اظهار کرد: در سفر احمد میدری ، کارخانه تولید قیرو ایزوگام، کارخانه خمیر کاغذ در شهرک فرودگاه، سالن ورزشی کارگران سی سخت، بازارچه صنایع دستی دهدشت، طرح ساماندهی ورودی شهر دهدشت از سمت چرام و قطعه سوم محور ارتباطی گچساران- گناوه به بهره برداری می‌رسد.

ابراهیم مهرجو افزود: همچنین قرار است فردا با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملیات اجرایی تونل دیل، طرح تکمیلی ورزشگاه نفت و گاز گچساران، مرحله نخست طرح بهسازی و ایمن سازی گردنه بیژن و طرح ساماندهی ورودی شهر پاتاوه آغاز شود.

وی اضافه کرد: احمد میدری در این سفر با نماینده ولی فقیه در استان دیدار و در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز شرکت می‌کند.

کد مطلب 6927983

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