۲۵ درصد شهر سرخه بافت فرسوده است/ ضرورت مدیریت بافت شهری

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مویدی زاده بعدازظهر شنبه در نخستین جلسه ستاد بازآفرینی مدیریت شهری سرخه با اشاره به اینکه بافت قدیمی و فرسوده نیازمند توجه مسئولان است، ابراز داشت: با برنامه ریزی دقیق و مدون می توان از بافت قدیمی، تاریخی و با ارزش برای جذب توریست و گردشگر اقدام کرد.

وی با بیان اینکه امروزه بافت فرسوده شهری در اکثر نقاط شهری جهان به یک منبع درآمد گردشگری و توریستی تبدیل شده است، افزود: می توان با مدیریتی واحد و هماهنگی بیشتر بین دستگاه های متولی و همچنین با تمرکز نقطه ای بر روی محله های قدیمی و بافت های فرسوده، سرعت باز آفرینی و تغییر چهره و زیبایی شهر را بیش از پیش افزایش داد.

فرماندار سرخه با ابراز اینکه ستاد بازآفرینی کشوری در سال ۸۹ به منظور احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری تشکیل شده است، گفت: این ستاد در راستای احیاء، بهسازی و مرمت بناهای تاریخی و با ارزش شهری که در بافت قدیمی و فرسوده شهری قرار گرفته اند در حوزه ملی اقدام خواهد کرد.

مویدی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبه هیئت دولت مبنی بر اینکه نرخ سود تسهیلات در حوزه شهری از ۱۱درصد به هشت درصد کاهش یافته است، ابراز داشت: می توان با ترغیب ساکنان بافت های فرسوده و محله های قدیمی و استفاده آنها از این تسهیلات در راستای بهسازی منازل خود و در گام بلندتر فضاسازی و بهسازی مناطق حاشیه نشین و فرسوده و زیبا سازی منظر شهری اقدام کرد.

مصطفی فوادیان شهردار سرخه نیز در این نشست با بیان اینکه ۶۴ هکتار از بافت شهری سرخه را محله های قدیمی و منازل مسکونی فرسوده تشکیل می دهد که این بافت نیازمند همراهی، همکاری و توجه مسئولان و دستگاه های ذی ربط است، گفت: اقتصاد شهری معطوف به بافت های قدیمی و با ارزش است و این مناطق در اکثر کشورهای جهان با برنامه های خاص و مدون به مقوله مهم گردشگری و جذب توریست تبدیل شده که می توان با ایجاد انگیزه و فرصت جدید اقتصادی در راستای نیل به اقتصاد مقاومتی به این مهم و صنعت پاک در این شهرستان نیز دست یابیم.

در این جلسه احصاء محله ها و بافت های فرسوده و قدیمی شهر سرخه، تشکیل تیم های کارشناسی برای شناسایی بافت های با ارزش و جلوگیری از تخریب بافت های تاریخی و همچنین تشکیل کارگروه های تخصصی برای بررسی و ترغیب خانوارها برای تعمیر، مرمت و بازسازی بافت فرسوده نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.