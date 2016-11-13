اعزام ۳۲۰ مددجوی کمیته امداد استان کرمانشاه به کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه، طرح شوق زیارت از طرح های مشارکتی کمیته امداد به شمار می رود که طی چندسال اخیر با هدف اعزام مددجویان به اماکن زیارتی با مساعدت خیران و نیکوکاران اجرا می شود.

کامیار جمشیدی، مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان کرمانشاه از اجرای طرح شوق زیارت در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه خبر داد.

وی با بیان اینکه جلسه هماهنگی و ستاد ویژه به منظور اعزام مددجویان به کربلای معلی در ایام منتهی به اربعین حسینی برگزار شده است، گفت: امسال همزمان با اربعین سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) ۳۲۰ مددجو در استان با مساعدت خیران نیک اندیش راهی کربلای معلی خواهند شد.

جمشیدی با تاکید بر اینکه این مددجویان نخستین بار است که به زیارت بارگاه ملکوتی امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) در کربلای معلی مشرف خواهند شد، افزود: این دسته از مددجویان در قالب طرح شوق زیارت به عتبات عالیات اعزام می شوند.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون کمیته امداد در حال جمع آوری کمک های مردمی برای اعزام مددجویان به کربلا و حضور آنان در مراسم عزاداری اربعین حسینی است، تصریح کرد: شماره حساب ۰۱۰۹۳۹۰۹۳۹۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه ارشاد اسلامی کرمانشاه آماده دریافت مساعدت های مردم خیر برای اعزام مددجویان به عتبات عالیات است.

به گفته جمشیدی هزینه اعزام هریک از این مددجویان به کربلای معلی در ایام اربعین امام حسین(ع) ۲۵۰ هزار تومان است.

کامیار جمشیدی همچنین به ایجاد موکب های در مسیر کاروانیان زائر امام حسین(ع) اشاره و اظهار کرد: این موکب ها از سوی کمیته امداد با هدف پذیرایی و ایجاد مکانی جهت استراحت زوار سیدالشهدا (ع) در شهرستان صحنه، بخش ماهیدشت کرمانشاه و بخش حمیل شهرستان اسلام آبادغرب برپا خواهند شد.

جمشیدی تاکید کرد: موکب های کمیته امداد تا بازگشت کامل زائرین از مراسم عزاداری اربعین حسینی برقرار خواهند بود.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۱۷ مددجو در استان با کمک های مردمی و اعتبارات امدادی به عتبات عالیات و نزدیک به ۸۰۰ مددجو نیز در قالب طرح شوق زیارت به سایر اماکن زیارتی همچون مشهد الرضا(ع) و قم اعزام شدند.