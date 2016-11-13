موفقیت «وارونگی» در جشنواره «مِد» ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «وارونگی» به کارگردانی بهنام بهزادی به عنوان بهترین فیلم بیست و یکیمین جشنواره «مِد» ایتالیا انتخاب شد.

فستیوال فیلم «مِد» ایتالیا یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی ایتالیا محسوب می‌شود که فیلم‌های سینمایی و مستند در بخش‌های مختلف آن رقابت می‌کند.

«وارونگی» بعد از اکران در جشنواره فجر در بخش نوعی نگاه جشنواره کن، هفته فیلم‌های ایرانی در پاریس، جشنواره هامبورگ و جشنواره کمبریج نیز روی پرده رفت.

سحر دولتشاهی، علی مصفا، ستاره پسیانی، رویا جاویدنیا، علیرضا آقاخانی، شیرین یزدان بخش و ستاره حسینی، پیام یزدانی، مجتبی نم نبات، عباد کریمی بازیگران «وارونگی» هستند.

در خط داستانی وارونگی آمده است: سهیل پس از چندین سال، نشانی نیلوفر را پیدا کرده و به سراغش آمده است. رابطه آنها که در گذشته ناکام مانده، حالا درآستانه شکل گیری دوباره است.

پخش بین‌اللملی این فیلم سینمایی بر عهده شرکت نوری پیکچر به مدیریت کتایون شهابی است.