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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

ابراز امیدواری اردوغان نسبت به سفر ترامپ به ترکیه

ابراز امیدواری اردوغان نسبت به سفر ترامپ به ترکیه

رئیس جمهور ترکیه ابراز امیدواری کرد ترکیه جزء اولین کشورهائی باشد که «دونالد ترامپ» از آن دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی ابراز امیدواری کرد که ترکیه در میان اولین کشوری هایی باشد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا از آن دیدن می کند.

رئیس جمهور ترکیه در این باره گفت: در تماس تلفنی روز گذشته ام با رئیس جمهور منتخب آمریکا از ابراز امیدواری خود برای دیدار با وی در ترکیه سخن گفتم.

وی به روزنامه دیلی صباح تأکید کرد که ترامپ مواضع خود را در جریان تبلیغات ریاست جمهوری آمریکا درباره عراق و سوریه بیان کرد و وعده داد تا در فاصله زمانی کمی پس از وردو به کاخ سفید در ۲۰ ژانویه سال آتی میلادی به بحث و بررسی این موضوعات با ترکیه بپردازد.

کد مطلب 3823371

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