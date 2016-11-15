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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۸:۱۸

پیام تبریک «پوتین» به رئیس جمهوری جدید مولداوی

پیام تبریک «پوتین» به رئیس جمهوری جدید مولداوی

ولادیمیر پوتین پیروزی رئیس جمهوری جدید مولداوی در انتخابات روز یکشنبه این کشور را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه پیروزی «ایگور دودون»، رئیس جمهوری جدید مولداوی را در انتخابات  این کشور تبریک گفت. این خبر را سرویس خبری کاخ کرملین اعلام کرد.

«گرگوری کاراسین»، معاون وزیر خارجه روسیه گفت: مسکو نسبت به نتایج انتخابات مولداوی که روز یکشنبه اعلام شد خوشبین است.

گفتنی است  ایگور دودون نامزد سوسیالیست ها در انتخابات ریاست جمهوری مولداوی توانست پیروزی را با کسب بیش از ۵۳ درصد آراء از آن خود کند.

مولداوی از ۲۰ سال پیش تاکنون رئیس جمهوری خود را توسط پارلمان انتخاب می کرده است.

نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری مولداوی با تبریک به مردم این کشور این رویداد را پیروزی بزرگی برای حزب متبوع خود دانست. وی از طرفداران برقراری رابطه با روسیه است.

کد مطلب 3824707

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