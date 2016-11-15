ترافیک نیمه سنگین در جاده های مرزی/ بارش باران در ۲ استان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه های کشور در حال حاضر در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و باندجنوبی آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا گرمدره شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم.

وی افزود: در استان ایلام نیز در محور ایلام - مهران محدوده ورودی شهر مهران، استان کرمانشاه محور کرمانشاه - اسلام آباد و اسلام آباد - حمیل و غرب استان تهران محور اندیشه ترافیک نیمه سنگین اعلام شده است.

رحمانی با اعلام اینکه در سایر جاده ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است افزود: بر همین اساس در استان گیلان محور رشت لاهیجان بارش پراکنده باران و در استان مازندران محور بابل و در استان اردبیل محور مشکین شهر- پارس آباد دارای مه گرفتگی و کاهش دید و در سایر راه ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راههای کشور افزود: محور فیروزکوه در محدوده هنرستان کشاورزی از کیلومتر ۱۳ تا ۱۹ از شنبه تا سه شنبه از ساعت ۷ تا ۱۷ و چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۲ به دلیل عملیات روکش آسفالت تردد خودروها همراه با ترافیک انجام می شود.

وی در مورد مسیرهای مسدود نیز گفت: در حال حاضر فقط کمربندی دهلران محور فرعی اولنگ – شاهرود و شمشک به دیزین تا اطلاع ثانوی مسدود است.