مهدی یوسفخانی در گفتگو با مهر قیمت جدید مرغ و انواع مشتقات آن را در بازار اعلام کرد و اظهار داشت: امروز (سهشنبه) نرخ مرغ زنده ۴۳۵۰ تومان است.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزود: قیمت هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ در عمدهفروشی درب کشتارگاه ۵۹۵۰ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ۶۱۰۰ تومان و فروش درب واحدهای صنفی (مراکز خردهفروشی) ۶۷۵۰ تومان است.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم ران مرغ با کمر ۵۷۵۰ تومان و ران مرغ بدونکمر ۶۷۵۰ تومان است.
به گفته یوسفخانی، هر کیلوگرم سینه مرغ بدون کتف نیز ۱۲ هزارتومان، سینه با کتف ۱۱ هزارتومان و بال و کتف ۷ هزارتومان به مشتریان عرضه میشود.
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