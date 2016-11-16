لزوم ایجاد اشتغال بیماران خاص درهرمزگان/دستگاه ها حمایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، منصور اخلاقی پور در حاشیه بازید از کارگاه تولیدی رشمون(ریسمان) بیان داشت: به همت موسسه خیریه بیماران خاص هرمزگان کارگاه تولیدی پوشاک، زیورآلات و چرم دوزی در بندرعباس راه اندازی و به مرحله تولید و فروش رسیده است که با اجرای طرح توسعه آن برای نزدیک به ۴۰ نفر از بیماران خاص ایجاد اشتغال پایدار می شود.



اخلاقی پور اظهارداشت: به همت موسسه خیریه بیماران خاص هرمزگان کارگاه تولیدی پوشاک، زیورآلات و چرم دوزی با نام کارگاه توانمندسازی رشمون (ریسمان) در بندرعباس راه اندازی و به مرحله تولید و فروش رسیده است.



وی اضافه کرد: هم اکنون ۲۰ نفر در این کارگاه مشغول بکار هستند که ۱۴ نفر از آنها افراد بیمار (تالاسمی- ام اس) و یا بستگان نزدیک مانند مادر و یا خواهر بیماران سرطانی هستند و حقوق ماهیانه آنها جمعا ۱۴ میلیون تومان است.



وی با بیان اینکه این کارگاه تولیدی در فضایی به متراژ ۲۲۰ مترمربع راه اندازی شده است، افزود: تعداد ۲۲ نفر از دیگر بیماران در مرحله آموزش و توانمندسازی هستند که متاسفانه در حال حاضر با فضای فیزیکی موجود امکان بکارگیری آنها در کارگاه تولیدی وجود ندارد.



مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان یادآور شد: این کارگاه در مرحله اول با اولویت ایجاد اشتغال در راستای توانمندسازی جسمی و اقتصادی بیماران خاص راه اندازی شده و به دنبال سود آوری نیست که در همین راستا توانسته در بازار رقابتی استان موفقیت هایی را کسب کند.



اخلاقی پور با بیان اینکه کارگاه تولیدی رشمون هم اکنون با شش مرکز درمانی در استان قرارداد تامین «کیف سلامت» و «پوشاک کار» دارد، ادامه داد: در حال حاضر ماهیانه ۹ هزار کیف سلامت در این کارگاه تولید و به این شش بیمارستان تحویل داده می شود که با توجه به اینکه بیمارستان های بیشتری در استان وجود دارد این ظرفیت می تواند افزایش پیدا کند.



وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این کارگاه در مدت زمان شش ماه توانسته به این سطح تولید برسد و افراد شاغل در این کارگاه ثابت کرده اند که توانمندی لازم را دارا هستند، توسعه و یا افزایش تعداد کارگاه امری ضروری به نظر می رسد.



اخلاقی پور با بیان اینکه کار کردن برای بیماران خاص می تواند تقویت روحیه سلامتی، ارتقا جایگاه اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی را در پی داشته باشد از کلیه دستگاه های اجرایی و خیرین استان خواست تا در راستای حمایت و توسعه این کارگاه تولیدی مساعدت کنند.

