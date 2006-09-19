به گزارش خبرگزاري مهر مركز تعليمات اسلامي واشنگتن در بيانيه اي " با ابراز تاسف عميق از سخنان پاپ بنديكت شانزدهم درباره اسلام، اينگونه سخنان را منشاء اختلاف و دشمني بين پيروان اديان الهي و عاملي در راستاي ايجاد بحران مذهبي ميان مسلمانان و مسيحيان جهان دانسته و اعتقاد راسخ دارد كه اينگونه اظهارات جز كمك به بحران آفريني مذهبي ، قرار دادن پيروان مذاهب مختلف در مقابل يكديگر و جلوگيري از همكاري ملتها و پيروان مذاهب الهي حاصل ديگري ندارد " .
در بخش ديگري از اين بيانيه ، " اين مركز ضمن محكوم كردن اين سخنان، به خصوص در اين زمان كه با محوريت كشورهاي اسلامي بحث گفتگوي تمدنها به عنوان راهي فراروي بشريت براي نجات از تنگ نظريها، تعصبات فرقهاي و ملي ، جنگها و كشتارهاي خونين چه به نام دموكراسي و چه به نام دين گشوده است ، اين سخنان را ضربه بزرگي به گفتگوي ميان اديان ارزيابي كرده است " .
در ادامه اين بيانيه آمده است : " ما رجاء واثق داريم كه آفتاب درخشان تمدن اسلامي كه براساس آموزههاي قران و فرهنگ پربار اهل بيت عليهم االسلام متاثر از سنت پيامبر رحمت صليالله عليه وآله عليهم االسلام شكل گرفته است هرگز در پس ابرهاي حقيري چون اين پنهان نميماند و ليكن بيم آن داريم كه شياطين مكار اين سخنان را دستاويزي جهت ايجاد تفرقه بين پيروان اديان الهي قرار دهند . از خداوند متعال طلب مينماييم كه آنان را كه نسبت به اسلام آگاهي كافي ندارند از ظلمات اوهام به در آورد و به آنان نور آگاهي و فهم را عنايت فرمايد " .
/ بيانيه مركز تعليمات اسلامي واشنگتن /
مركز تعليمات اسلامي واشنگتن اظهارات پاپ را محكوم كرد
مركز تعليمات اسلامي واشنگتن با ابراز تاسف عميق از سخنان پاپ بنديكت شانزدهم درباره اسلام، اينگونه سخنان را منشاء اختلاف و دشمني بين پيروان اديان الهي دانست .
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