مركز تعليمات اسلامي واشنگتن اظهارات پاپ را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر مركز تعليمات اسلامي واشنگتن در بيانيه اي " با ابراز تاسف عميق از سخنان پاپ بنديكت شانزدهم درباره اسلام، اينگونه سخنان را منشاء اختلاف و دشمني بين پيروان اديان الهي و عاملي در راستاي ايجاد بحران مذهبي ميان مسلمانان و مسيحيان جهان دانسته و اعتقاد راسخ دارد كه اينگونه اظهارات جز كمك به بحران آفريني مذهبي ، قرار دادن پيروان مذاهب مختلف در مقابل يكديگر و جلوگيري از همكاري ملتها و پيروان مذاهب الهي حاصل ديگري ندارد " .



در بخش ديگري از اين بيانيه ، " اين مركز ضمن محكوم كردن اين سخنان، به خصوص در اين زمان كه با محوريت كشورهاي اسلامي بحث گفتگوي تمدنها به عنوان راهي فراروي بشريت براي نجات از تنگ ‏نظري‏ها، تعصبات فرقه‏اي و ملي ، جنگ‏ها و كشتارهاي خونين چه به ‏نام دموكراسي و چه به‏ نام دين گشوده است ، اين سخنان را ضربه بزرگي به گفتگوي ميان اديان ارزيابي كرده است " .



در ادامه اين بيانيه آمده است : " ما رجاء واثق داريم كه آفتاب درخشان تمدن اسلامي كه براساس آموزه‏هاي قران و فرهنگ پربار اهل بيت عليهم االسلام متاثر از سنت پيامبر رحمت صلي‏الله عليه وآله عليهم ا‏السلام شكل گرفته است هرگز در پس ابرهاي حقيري چون اين پنهان نمي‏ماند و ليكن بيم آن داريم كه شياطين مكار اين سخنان را دستاويزي جهت ايجاد تفرقه بين پيروان اديان الهي قرار دهند . از خداوند متعال طلب مي‏نماييم كه آنان ‏را كه نسبت به اسلام آگاهي كافي ندارند از ظلمات اوهام به در آورد و به آنان نور آگاهي و فهم را عنايت فرمايد " .

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