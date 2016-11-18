آیین افتتاحیه سومین سوگواره «خمسه» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم علی‌اصغر خسروی دبیر سوگواره، رضا رویگری، فرهاد بشارتی، محمد حاتمی، هادی قمیشی، رسول نجفیان، جعفر دهقان، جلیل فرجاد، سیروس همتی، یدالله وفاداری، شهرام کرمی، حسن جوهرچی، ابراهیم آبادی و تعدادی دیگر از هنرمندان تئاتر، سینما و تلویزیون حضور داشتند.

طبق برنامه سوگواره، هنرمندان در کنار دیگر اقشار مردم با حضور بر سر آرامگاه مطهر شهیدان عبداله باقری، مسعود عسگری، محمد حمیدی، احمد اعطایی، علی امرایی، سید مصطفی موسوی، محمد هادی ذوالفقاری، حسن غفاری، اکبر شهریاری، علی اصغر شیردل، امیر لطفی، مهدی عزیزی، علیرضا مشجری، حمیدرضا زمانی، سید مهدی حسینی و سید علی حسینی از شهدای مدافع حرم حضرت زینب (س) ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با اهدای هدایا، تندیس سوگواره و لوح یادبودی از خانواده و فرزندان این شهدا قدردانی به عمل آوردند.

با توجه به اینکه سوگواره «خمسه» در حوزه نمایش و تئاتر توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برپا شده است، اجرای نمایش خیابانی و تعزیه‌خوانی در ۵ نقطه از گلزار شهدای بهشت زهرا (س) به عنوان یکی از برنامه‌های افتتاحیه بود. همچنین کارگاه تصویرگری شهدای مدافع حرم و تجدید بیعت هنرمندان با آرمان‌های شهدای مدفون در بهشت زهرا (س) از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

در این مراسم برخلاف عادت مرسوم هیچ گونه سخنرانی یا برنامه‌های مشابه برگزار نشد و بخش مهمی از برنامه به پیاده‌روی نمادین گروه هنرمندان از فرهنگسرای رضوان تا جایگاه ابدی شهدای مدافع حرم اختصاص یافت. این حرکت نمادین با همراهی مردم شهیدپرور حاضر در فضای بهشت زهرا (س) همراه شد.

سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین‌های مذهبی «خمسه» به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در بخش‌های تئاتر صحنه‌ای و خیابانی، نمایشنامه‌نویسی، نمایش‌های سنتی- آئینی و مذهبی، تئاتر مسجد و ویژه با محوریت‌های اندیشه‌ و سیره ائمه معصومین و زندگانی ایشان و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی معاصر،استفاده از قصص و آیات و روایات قرآنی در آثار نمایشی با نگاهی نو و خلاقانه و نگاه به زندگی، مبارزه و شهادت مدافعان حرم شریفین (ع) در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، از ۲۰ آبان لغایت ۱۴ آذر در مساجد، فرهنگسراها و تماشاخانه‌های شهر تهران برگزار می‌شود.