ترافیک روان در مرز چذابه/ زائران با خودروی شخصی به شلمچه بروند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی با حضور در پایانه مرزی شهدای چذابه تصریح کرد: در حال حاضر در جاده منتهی به مرز چذابه با دو کیلومتر ترافیک روان مواجه هستیم که لازم است هموطنانی که دارای خودروی شخصی هستند به مرز شلمچه مراجعه کنند.

وی افزود: تعداد جمعیت خروجی و ورودی زائران در مرز چذابه برابر شده است که البته آرام آرام بر تعداد ورود زوار به کشور افزوده می شود.

سردار اسحاقی با بیان اینکه بیش از چهار هزار نفر از زوار تبعه خارجی با برنامه ریزی دقیق در حال خروج از مرز شلمچه هستند، اظهار داشت: تا کنون هیچ مورد امنیتی - ترافیکی و انتظامی برای خروج و یا ورود زائران نداشته ایم و از همکاری خوب و تعامل ارزنده مردم با خدمتگزاران در نیروی انتظامی سپاسگزاریم.

این مقام انتظامی با بیان اینکه برای برگشت زائران نیز تمهیداتی پیش بینی شده تا زائران بتوانند به راحتی از اتوبوس های بین شهری در مرزهای چذابه و شلمچه استفاده کنند ، خاطر نشان کرد: زائران می توانند در مرز شلمچه از ظرفیت ریلی و قطارها نیز استفاده کنند.

وی تاکید کرد: مرزها همچنان به صورت منظم کنترل می شوند و اجازه خروج به زائران بدون روادید و گذرنامه را نخواهیم داد .