به گزارش خبرنگار مهر، سکینه الماسی جمعه‌شب در مراسم افتتاح و بهره‌برداری بخش‌های بیمارستان کنگان با تقدیر از حضور وزیر بهداشت در استان بوشهر، اظهار داشت: حضور وزیر مایه خیر و برکت خواهد بود، مسائل و مشکلات فراوانی در جنوب استان وجود دارد که امیدواریم حل شود.

وی با اشاره به پیشینه درخشان و تاریخی منطقه جنوب استان بوشهر، اضافه کرد: صنایع عظیم نفت شمشیر دو لبه است، رونق اقتصادی باعث سختی و مشقت برای مردم، تخریب محیط زیست، افزایش جمعیت، تغییر ترکیب جنسیتی، مشکلات فراوانی در بخش‌های مختلف از جمله بهداشتی و درمانی شده است.

نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در چهار شهرستان جنوبی وضعیت درمانی تلخ و غیر قابل پوشیدن است، ادامه داد: در حوزه درمان سه شهرستان جنوبی استان بوشهر خدمات تقریبا صفر است؛ کنگان توجه خوبی شده و شاهد پیشرفت کنگان هستیم.

وی با اشاره به اینکه وزارت نفت و وزارت رفاه و تامین اجتماعی وظایفی در قبال مناطق صنعتی دارند و خدماتی نیز ارائه کرده‌اند، تصریح کرد: باری از دوش بهداشت برداشته شده است ولی این نباید سبب شود که وزارت بهداشت، توجهی نداشته باشد.

الماسی با تاکید بر اینکه بیمارستان جم و بیمارستان عسلویه در زمینه نیروی انسانی، پزشکان و تجهیزات نیازمند توجه ویژه هستند، افزود: تفاهم‌نامه سه‌جانبه نفت، بهداشت، رفاه حتما عملیاتی و محقق شود.

وی با اشاره به مشکلات شهرستان دیر، گفت: چه کسی باور می کند که شهرستان دیر سال‌های سال از بیمارستان محروم باشد؛ ساختمان بیمارستان که سال‌های سال خاک خورده دهه فجر افتتاح می‌شود؛ نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستان دیر تامین شود و نگاه ویژه داشته باشید.

نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از زحمات رئیس بیمارستان کنگان و رئیس دانشگاه برای حمایت و توسعه بیمارستان، گفت: شروع خوبی برای توسعه شاهدیم اما خواهان توجهات بیشتر هستیم.

وی با تقدیر از وعده وزیر بهداشت برای تکمیل کادر بیمارستان کنگان، ادامه داد: با عنایت وزیر بهداشت، طرح تحول سلامت به طور کامل در بیمارستان توحید جم اجرایی می‌شود.