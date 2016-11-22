محققان ایرانی نخ نانویی تولید کردند/ امکان صادرات به خارج از کشور

بابک شایسته، مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده نخ های نانو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این شرکت کامپاندهای نانویی نسل چهارم و پنجم پلیمری پایه های PP/PE/PET ، نخ های مدول و مقاومت بالا مسلح کننده بتن و اسفالت و قطعات پلیمری، نانو گرانول پلی پروپیلن و کامپاند گرانول پلی اتیلن، نانو کامپاند مستربچ گرانولی ، کامپاند گرانول پلی پروپیلن – کامپاند گرانول پلی اتیلن با فناوری بالا به تولید می رسد.

وی با بیان اینکه موفق شدیم در زمینه صادرات نانو گرانول به عنوان تنها منتخب نانویی در بیستمین سالروز ملی صادرات شناخته شویم، عنوان کرد: با توجه به نوع فرمولاسیون خاص مواد هیبریدی و ترکیبی، تولید کننده انحصاری در کشور هستیم.

وی افزود: چنین محصولی نمونه های مشابه اروپایی دارد ولی با این سطح فناوری به تولید نمی رسند.

شایسته با اشاره به موارد مصرفی از محصولات این شرکت در صنایع گفت: نساجی، پلیمر، پتروشیمی، پلاستیک و خودرو (نخ و الیاف فیلامنت، کشاورزی، کابل، لوله و درب بطری، ظروف، فیلم-های بسته بندی، و نانو آنتی باکتریال و مواد مقاوم دهنده برابر .U.V پایه Cu و ZNO جهت مصارف نساجی و فیلم های بسته بندی، پارچه های اسپان باند) از جمله کاربردهای نخ های نانو به شمار می رود.

وی افزود: همچنین این شرکت واحدهای جدیدی برای تولید SSP Batch (پودر پریدیسپرس مشکی و رنگی) پلی استر و خطوط نخ و الیاف مدول بالا و شرینکیج پایین (HMLS)، نخ های مقاومت بالا با شرینکیج پایین ( HTLS- HTSLS) با یکی از بهترین تجهیزات و تکنولوژی های اروپایی جهت مصارف کابل، بافت دیپ تایر، تسمه های صنعتی، کمربند خودرو، کیسه هوا خودرو، کامپوزیت های پلیمری مصارف ساختمانی ،بتن و ... را راه اندازی کرده است.

به گفته شایسته، ظرفیت تولید این شرکت که در سیرجان مستقر است برابر با ۱۸۰ هزار تن به صورت سالانه است.

وی گفت:محصولات نانویی این شرکت با استفاده از ماشین آلات اروپایی، تکنولوژی و فرمولاسیون انحصاری (patent) به تولید می رسند.

مدیر این شرکت دانش بنیان تاکید کرد: تمام محصولات این شرکت دارای پروانه ساخت هستند. ما این محصولات را به کشورهایی از جمله ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان، قرقیزستان، ترکیه، ایتالیا و کشور های حوزه خلیج فارس صادر می کنیم.

وی ادامه داد: همچنین توسعه کشورهای مصرف کننده اروپایی و همچنین کشورهای آسیای شرقی و آفریقایی از برنامه های هدف صادراتی آینده است.

شایسته گفت: تولیدات این مجتمع شامل کالاهایی با ارزش افزوده بالا، نسل ۴ و ۵ محصولات دانش بنیان، استفاده از تکنولوژی های نوین زیر گروههای نانویی مورد مصرف در نخ ها دارای استحکام بالا، با استفاده از تکنولوژی های به روز برای مصارف تخصصی نساجی هستند.