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۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

پرونده «سه بیگانه» در دست بررسی است/ در انتظار نظر وزارت ارشاد

پرونده «سه بیگانه» در دست بررسی است/ در انتظار نظر وزارت ارشاد

سخنگوی شورای صنفی نمایش اعلام کرد پرونده فیلم سینمایی «سه بیگانه» به کارگردانی مهدی مظلومی در وزارت ارشاد در دست بررسی است به همین دلیل فیلم دیگری در اکران جایگزین آن شده است.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگزینی فیلم «مشکل گیتی» به جای «سه بیگانه» به کارگردانی مهدی مظلومی در نوبت اکران گفت: قرار بود فیلم سینمایی «سه بیگانه» در گروه سینمایی زندگی اکران شود، اما از این هفته فیلم دیگری به جای آن در سینماهای کشور اکران می شود چرا که تکلیف اکران این فیلم سینمایی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص نیست.

وی ادامه داد: وضعیت اکران «سه بیگانه» باید از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص شود.

مهدی مظلومی کارگردان «سه بیگانه» مدتی است که با شبکه ماهواره ای جم در ساخت و تولید فیلم و سریال همکاری می کند. یکی از دلایلی که برای اکران نشدن این فیلم در سینماهای کشور از سوی رسانه ها مطرح می شود، همکاری این کارگردان با شبکه ماهواره ای است.

کد مطلب 3830216

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