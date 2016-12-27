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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۵۴

«سه بیگانه» رفع توقیف شد

«سه بیگانه» رفع توقیف شد

مسعود ردایی تهیه کننده فیلم سینمایی «سه بیگانه» از رفع توقیف این فیلم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فیلم «سه بیگانه» در خبری اعلام کرد که این فیلم رفع توقیف شده است.

در مطلبی که در اختیار رسانه های قرار گرفته آمده است: تهیه کننده «سه بیگانه» از تدبیر و درایت ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی لاریجانی، دادستان محترم تهران جناب آقای جعفری دولت آبادی، معاون محترم دادستان حاج آقامنصوری و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر صالحی امیری قدردانی کرد.

وی همچنین از همراهی شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران، مجمع صنفی تهیه کنندگان سینما و شورای صنفی نمایش و سینماگران گرانقدر تشکر و از سازمان سینمایی درخواست کرد که جبران زیان‌های یکسال و نیم توقیف نانوشته و نوشته فیلم سینمایی سه بیگانه را با در نظر گرفتن یک اکران خوب برای این فیلم جبران کنند تا مردم عزیز ایران بتوانند از یک فیلم طنز و مفرح لذت ببرند. امیدوارم اکران سه بیگانه بتواند رونق گیشه این روزهای سینمای ایران را تداوم ببخشد.

کد مطلب 3861269

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