به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت امروز با صدوردو حکم جداگانه کریم زبیدی و محمود بیلکار را به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.

در حکم بیژن زنگنه به کریم زبیدی آمده است: «به استناد ماده ٢٨ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، مصوب ٢٣ فروردین ماه ١٣٩٥ کمیسیون انرژی مجلس و با عنایت به ماده ٢٩ اساسنامه و تفویض اختیار مجمع عمومی به اینجانب در جلسه مورخ ٤ خردادماه ١٣٩٥، بدینوسیله با استعانت از خداوند دانای توانا، جنابعالی را به عنوان «عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران» برای باقیمانده مدت دوره ماموریت اعضاء منصوب می‌کنم.

همچنین در حکم وزیر نفت به محمود بیلکار آمده است: «به استناد ماده ٢٨ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، مصوب ٢٣ فروردین ماه ١٣٩٥ کمیسیون انرژی مجلس و با عنایت به ماده ٢٩ اساسنامه و تفویض اختیار مجمع عمومی به اینجانب در جلسه مورخ ٤ خردادماه ١٣٩٥، بدینوسیله با استعانت از خداوند دانای توانا، جنابعالی را به عنوان «عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران» برای باقیمانده مدت دوره ماموریت اعضاء منصوب می‌کنم.

به گزارش مهر، اعضای جدید هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بر اساس اساسنامه جدید این شرکت که هشتم خرداد ماه از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد، برگزیده شدند.

اعضای جدید هیئت مدیره شرکت ملی نفت (یکشنبه، ٢٣ خردادماه) برگزیده شدند؛ آقایان بیژن زنگنه، وزیر نفت، علی کاردر، مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت، سید محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، غلامرضا منوچهری، معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت، سید اصغر هندی مشاور حقوقی و بین‌الملل وزیر نفت، قدیر موحدزاده، مدیر امور مالی شرکت ملی نفت به عنوان عضو اصلی و محسن پاک نژاد به عنوان عضو علی البدل اول انتخاب شدند.

براساس قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که هشت خردادماه امسال از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد، مسئولیت اداره شرکت ملی نفت ایران برعهده هیئت‌مدیره است (ماده ٢٨) هیئت‌مدیره شرکت متشکل از هفت عضو اصلی و ٢ عضو ‌علی‌البدل است که برای یک دوره چهارساله با پیشنهاد وزیر نفت و تصویب مجمع منصوب می‌شوند که حکم انتصاب آنها بوسیله وزیر نفت صادر می‌شود.

همه اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره باید شخص حقیقی باشند. سمت عضویت در هیئت‌ مدیره شرکت، قائم به شخص است. در انتخاب اعضای علی‌البدل باید ترتیب عضویت آنان نیز مشخص شود.