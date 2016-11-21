به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور عصر دوشنبه همزمان در پنج شهر کشور برگزار شد، که تیم بسکتبال شهرداری اراک میزبان تیم شیمیدر تهران بود و این دیدار در سالن بسکتبال ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک پیگیری شد.

تیم بسکتبال شهرداری اراک در این دیدار تلاش کرد تا با پیروزی، خود را به یک قدمی صدرنشینی جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر برساند، زیرا شهرداری اراک تا پایان هفته چهارم، در ردیف دوم جدول لیگ، یعنی بعد از تیم پتروشیمی بندر امام قرار داشت.

تیم مقابل یعنی تیم بسکتبال شیمیدر تهران نیز تا هفته پنجم با انجام سه بازی، بدون برد و کسب سه امتیاز، در قعر جدول در میان ده تیم شرکت کننده قرار داشت.

هر دو تیم برای کسب امتیاز و صعود به جایگاه بهتر پا به میدان کارزار گذاشتند که در کوارتر اول بازی پایاپای پیگیری شد و در نهایت شاگردان مصطفی هاشمی، سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر، کوارتر اول را با نتیجه ۱۶ بر ۱۵ به نفع خود پایان دادند.

در کوارتر دوم تیم شیمیدر با قدرتی دور از انتظار ظاهر شد و کارزار دوم را با اختلاف زیاد ۳۹ بر ۲۸ به سود خود خاتمه داد.

در کوارتر سوم، شاگردان محمد کسایی پور، سرمربی تیم بسکتبال شهرداری اراک، گرچه فاصله را کم کردند و بازی با نتیجه ۵۳ بر ۴۹ به نفع تیم مقابل پایان یافت، اما خطر شکست همچنان وجود داشت.

در کوارتر چهارم بازیکنان رقابت خوب و پرتحرکی را به نمایش گذاشتند که نتیجه آن تساوی ۶۸-۶۸ شد و پس از چهل دقیقه تلاش خستگی ناپذیر هر دو تیم در چهار کوارتر، بازی به پنج دقیقه وقت اضافی کشیده شد.

بازی پرالتهاب وقت اضافه آغاز شد و هر دو تیم هرچه قدرت داشتند به کار گرفتند، اما بازیکنان تیم شهرداری اراک با از دست دادن موقعیت های سرنوشت ساز، در نهایت نتیجه بازی را ۷۷ بر ۷۴ به تیم مهمان واگذار کردند و شادی در خیمه تیم بسکتبال شیمیدر تهران سایه انداخت.

گفتنی است داوری این مسابقه را محمد دوست، محمدرضا صالحیان و محمد رجبی بر عهده داشتند.

همچنین دنیل ویلیامز و کونیتن هاسلی هر کدام با ۱۷ امتیاز از تیم شهرداری اراک و پاویلاس کوکیناس از شیمیدر تهران، با ۲۲ امتیاز بهترین بازیکنان این مسابقه شدند.