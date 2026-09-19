آسانی باز هم به تیم ملی آلبانی دعوت نشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال آلبانی باید در لیگ ملت های اروپا رو در روی حریفان خود قرار گیرد و از این رو سرمربی این تیم لیست نفرات دعوت شده به اردوی آماده سازی را اعلام کرد که همانند اردوی گذشته نام یاسر آسانی وینگر گلزن و بهترین بازیکن تیم فوتبال استقلال ایران در آن دیده نمی شود.

رولاندو ماران سرمربی تیم ملی فوتبال آلبانی، فهرست ۲۹ بازیکن دعوت‌شده به اردوی این تیم برای چهار دیدار لیگ ملت‌های اروپا را اعلام کرد؛ فهرستی که در آن دو بازیکن برای نخستین بار به تیم ملی دعوت شده‌اند و چند بازیکن نیز پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت به جمع ملی‌پوشان بازگشته‌اند.

تیم ملی آلبانی رقابت‌های جدید خود در لیگ ملت‌های اروپا را با چهار دیدار برابر بلاروس، فنلاند و سن‌مارینو آغاز خواهد کرد که دو مسابقه از این چهار دیدار مقابل سن‌مارینو برگزار می‌شود.

در فهرست اعلام‌شده از سوی ماران، صباح کرجوتا، هافبک تیم هارتس، و ساموئله سینا، مدافع یونیون برشا، برای نخستین بار به تیم ملی آلبانی دعوت شده‌اند.

همچنین ری مانای، ارنست موچی و ماراش کومبولا که به دلیل مصدومیت در اردوهای قبلی غایب بودند، بار دیگر به تیم ملی بازگشته‌اند. تریت بریشا، دروازه‌بان باتجربه آلبانی، نیز بار دیگر در فهرست تیم ملی قرار گرفته است.

فهرست کامل بازیکنان دعوت‌شده به شرح زیر است:

دروازه‌بانان:

تریت بریشا، آلن شری، ماریو دایسینانی و سیمون سیمونی.

مدافعان:

برات جیمشیتی، آردیان ایسماعیلی، ماراش کومبولا، کلیسمن چاکه، ساموئله سینا، ماریو میتای، ناسر علیی، استاورو پیلو، السید هیسای و ایوان بالیو.

هافبک‌ها:

کریستین اصلانی، یلبر رامادانی، جولیان شهو، قازیم لاچی، لوئیس هاسا، آدرین پاجازیتی، آربر هوجا، تولانت سفری، انیس مهمتی، ارنست موچی و صباح کرجوتا.

مهاجمان:

ری مانای، میرلیند داکو، میرتو اوزونی و کریستیان شپندی.

اردوی رسمی تیم ملی آلبانی از روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر آغاز خواهد شد و ملی‌پوشان تمرینات خود را در «خانه فوتبال» این کشور دنبال می‌کنند.

بلیت دیدارهای آلبانی برابر بلاروس و سن‌مارینو نیز به‌صورت آنلاین و همچنین از طریق باجه فروش مستقر در نزدیکی ورزشگاه «ایر آلبانیا» در دسترس هواداران قرار گرفته است.