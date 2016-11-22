تأمین مالی خرید ۷۷فروند ایرباس نهایی شد/نمایندگان ایرباس در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اصغر فخریه کاشان افزود: مذاکرات برای خرید هواپیما ادامه دارد و تا این زمان اروپایی‌ها و مقامات رسمی ایرباس واکنشی منفی درباره قرارداد فروش هواپیما به ایران از خود نشان نداده‌اند.

وی ادامه داد: طبق روال گذشته روز دوشنبه (دیروز) نمایندگان ایرباس برای مذاکره پیرامون جزئیات قرارداد وارد تهران شدند و سطح این هیأت، هیچ تفاوتی نسبت به گذشته نکرده است.

فخریه کاشان تأکید کرد: در صورتی‌که نظر ایرباس در خصوص این قرارداد تغییر کرده بود، برای انجام مذاکرات به تهران سفر نمی‌کردند.

این مقام مسئول با اشاره به موضع‌گیری متفاوت اروپا و امریکا درباره همکاری با ایران اظهار کرد: اینکه شرکت آمریکایی بوئینگ با سیاست‌های احتمالی دولت جدید این کشور برای نقض توافق‌های فروش هواپیما به ایران موافقت کند، شاید طبیعی باشد؛ ولی نظر اروپایی‌ها با آن کاملاً متفاوت است.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی درباره نتایج مذاکره با مقامات ایرباس، گفت: هم‌اکنون قرارداد خرید ۱۱۲ فروند هواپیمای ایرباس نهایی شده و آماده امضا است.

وی همچنین درباره نحوه تأمین مالی این قرارداد اضافه کرد: طبق قرارداد اولیه، روش خرید هواپیماها به صورت اجاره به شرط تملیک، بلندمدت است و درهمین زمینه موفق شدیم با یک شرکت لیزینگ بین‌المللی برای تأمین مالی خرید ۷۷ فروند ایرباس به توافق نهایی برسیم.

فخریه کاشان تصریح کرد: برای تأمین مالی تعداد باقی‌مانده هواپیماهای ایرباس نیز، به اندازه کافی فرصت باقی است و به راحتی می‌توانیم برای تأمین مالی آن اقدام کنیم.