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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲

با صدور پیام مشترک؛

امام جمعه و استاندار اردبیل درگذشت سلیم موذن‌زاده را تسلیت گفتند

امام جمعه و استاندار اردبیل درگذشت سلیم موذن‌زاده را تسلیت گفتند

اردبیل – نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و استاندار اردبیل با صدور پیامی مشترک درگذشت مرحوم سلیم موذن‌زاده اردبیلی سلطان الذاکرین و چهره ماندگار مداحی کشور را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امام جمعه اردبیل، در پیام مشترک سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و مجید خدابخش استاندار اردبیل آمده است: «اطلاع حاصل شد بزرگ مداح جهان تشیع، استاد سلیم موذن زاده اردبیلی، پس از سال ها خدمت پر افتخار در آستان حضرات ائمه اطهار (ع) به ویژه سید شهیدان و رهبر آزادگان جهان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) دعوت حق را لبیک و به سرای باقی شتافته است.

بی گمان مردم شریف و علی الخصوص عاشقان و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت، تلاش های ارزنده، خدمات متعدد و شیدایی این فرزند خلف دارالارشاد اردبیل را هرگز فراموش نخواهند کرد.

این جانبان فقدان ایشان را به مردم بزرگ ایران، اهالی حسینی استان اردبیل و خانواده های داغدار تسلیت عرض می نماییم و از درگاه قادر متعال برای عزیز نوگذشته رحمت بی کران علو درجات و برای بازماندگان اجر و صبر جمیل مسالت می کنیم.

کد مطلب 3831031
محمد میرزایی ناطق

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