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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

با نوای ماندگار زینب، زینب؛

پیکر استاد سلیم موذن‌زاده اردبیلی فردا تشییع می‌شود

پیکر استاد سلیم موذن‌زاده اردبیلی فردا تشییع می‌شود

اردبیل - پیکر مرحوم سلیم موذن‌زاده اردبیلی مداح اهل بیت (ع) و سلطان الذاکرین و مادحین روز چهارشنبه در اردبیل تشییع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیم موذن‌زاده اردبیلی مداح سرشناس اهل‌بیت که نوای داوودی وی شهرت جهانی دارد صبح امروز سه شنبه در سن ۸۰ سالگی در منزل شخصی خود درگذشت.

در پی درگذشت این چهره ماندگار مداحی کشور ستاد بزرگداشتی در اردبیل تشکیل و با برگزاری نشست هم اندیشی زمان و مکان تشییع پیکر استاد موذن‌زاده اردبیلی اعلام شد.

براین اساس به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل مراسم تشییع پیکر مرحوم سلیم موذن زاده اردبیلی روز چهارشنبه ساعت سه در مصلای اردبیل برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام ستوده ادامه داد: قرار است نماز میت از سوی آیت‌الله سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل خوانده شده و پیکر این مداح اهل بیت در بهشت زهرای اردبیل به خاک سپرده خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه های ویژه مراسم تشییع متذکر شد: بنا به وصیت مرحوم موذن زاده اردبیلی در طول این مراسم نوای جانگداز و ماندگار زینب، زینب که از سوی مرحوم به یادگار مانده پخش خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ادامه داد: همچنین برنامه تشییع پیکر مرحوم موذن زاده اردبیلی از شبکه استانی سبلان اردبیل و سایر شبکه های ملی و برون مرزی پخش می شود.

به گزارش مهر، مرحوم سلیم موذن زاده اردبیلی چهره ماندگار مداحی کشور در سال ۱۳۱۵ خورشیدی در شهر اردبیل متولد و بیش از نیم قرن حنجره خود را وقف سیدالشهدا (ع) کرد.

پدرش شیخ عبدالکریم موذن‌زاده اردبیلی نخستین مدذن رادیوی ایران است و برادرش رحیم موذن‌زاده اردبیلی نیز با اذان ماندگار خود در جهان اسلام شناخته شده است.

مرحوم سلیم موذن زاده اردبیلی که بیشتر نوحه‌هایی را به زبان ترکی آذربایجانی سروده، به زبان‌های فارسی و عربی نیز تسلط داشته و با سابقه ترین مداح ایران بشمار می رفت.

وی بطور متوسط روزانه پنج ساعت از عمر خود را صرف مداحی کرده و بیش از دو هزار اثر و نوار کاست مربوط به برنامه‌های او به زبان‌های ترکی، فارسی و عربی موجود است.

کد مطلب 3830995
محمد میرزایی ناطق

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    نظرات

    • رضا زارع بنادکوکی IR ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
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      خداوند او را رحمت کندوبا مولایش حسین بن علی همنشین گرداند
    • صادق میلقی IR ۲۲:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
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      انا لله وانا الية راجعون در گذشت جانگداز پدر نوحه ترکی و بلبل خوشنوای اهل بیت عصمت و طهارت حاج سلیم موذن زاده رابه تمامی ملت ترک زبان و خانواده ایشان تسلیت عرض میکنیم

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