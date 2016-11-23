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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۳۱

نوای ماندگار عاشورا/۷

فیلم/خاکسپاری پیکر استاد سلیم موذن زاده اردبیلی

فیلم/خاکسپاری پیکر استاد سلیم موذن زاده اردبیلی

اردبیل - پیکر بزرگ مرثیه خوان و مرصع خوان عالم تشیع استاد سلیم موذن زاده اردبیلی پس از تشییع در مصلای اردبیل عصر چهارشنبه در آرامگاه ابدی خود آرام گرفت.

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به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم پس از برگزاری آئین های عزاداری و سوگواری پیکر استاد موذن زاده با نوای «زینب، رینب» در آرامگاه ابدی خود قطعه مفاخر بهشت زهرا آرام گرفت و حاضران به قرائت فاتحه و ذکر نوحه های این مداح و ذاکر اهل بیت پرداختند.

استاد سلیم موذن زاده اردبیلی روز سه شنبه در سن ۸۰ سالگی و به دلیل عارضه قلبی دارفانی را وداع گفت.

این ذاکر اهل بیت بیش از ۵۰ سال حنجره خود را به سیدالشهدا (ع) تقدیم کرد و علاوه برحفظ روش‌های قدیمی، سبک‌های جدیدی با اصالت فرهنگی را در نوحه خوانی و مداحی ابداع کرد.

کد مطلب 3832604
محمد میرزایی ناطق

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    نظرات

    • محمد نبی رضایی IR ۲۱:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
      1 0
      پاسخ
      شاد روان استاد سلیم موذن زاده صدایی که هرگز تکرار نخواهد شد روحش شاد و یادش گرامی باد
    • محمدبرقراری IR ۰۰:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۵
      2 0
      پاسخ
      این حادثه تاسف بار وغمناک را خدمت تمام هموطنان به ویژه آذری زبان ها وخانواده استاد فقیدتسلیت وتعزیت عرض مینمایم روحش شادویادش گرامی
    • میلاد IR ۲۳:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۵
      0 1
      پاسخ
      اصلا فیلم تشییع نیست که این فقط جمعیت نشون میده!!!!!

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