فیلم/خاکسپاری پیکر استاد سلیم موذن زاده اردبیلی

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم پس از برگزاری آئین های عزاداری و سوگواری پیکر استاد موذن زاده با نوای «زینب، رینب» در آرامگاه ابدی خود قطعه مفاخر بهشت زهرا آرام گرفت و حاضران به قرائت فاتحه و ذکر نوحه های این مداح و ذاکر اهل بیت پرداختند.

استاد سلیم موذن زاده اردبیلی روز سه شنبه در سن ۸۰ سالگی و به دلیل عارضه قلبی دارفانی را وداع گفت.

این ذاکر اهل بیت بیش از ۵۰ سال حنجره خود را به سیدالشهدا (ع) تقدیم کرد و علاوه برحفظ روش‌های قدیمی، سبک‌های جدیدی با اصالت فرهنگی را در نوحه خوانی و مداحی ابداع کرد.