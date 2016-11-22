پدرم وصیتی برای محل دفن خود نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، ودود مؤذن بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم تشیع و خاک‌سپاری مرحوم سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی تصریح کرد: پدر در طول حیات خود ساده زیستی را پیشه کرده بود و امروز جامعه دینی سوگوار از دست دادن اوست.

وی با اشاره به تربیت شاگردان متعدد از سوی سلیم مؤذن‌زاده تصریح کرد: صوت مؤذن‌زاده اردبیلی به مانند پدر و برادر خود داوودی بود و امروز سزاوار است که مراسم خاک‌سپاری متناسب با شان و جایگاه وی برگزار شود.

فرزند سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی افزود: تا آخرین لحظه حیات وصیتی در خصوص محل دفن از سوی پدر مطرح نشده بود و حتی در تحقیقاتی که از دوستان نزدیک وی داشتیم ایشان به مورد خاصی اشاره نکرده اند.

مؤذن با تاکید به اینکه هیچ وصیتی در خصوص دفن در مشهد مطرح نشده است، افزود: ما دو پیشنهادبرای دفن مطرح کردیم که یکی در بهشت فاطمه در کنار برادران و دیگری در قطعه مفاخر بهشت‌زهرا است.

وی افزود: دفن سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی در قطعه مفاخر بهشت‌زهرا از سوی خانواده وی نیز پذیرفته شده و انتظار می‌رود مراسم تشیع و خاک‌سپاری مداح بزرگ اهل‌بیت سزاوار و شایسته برگزار شود.