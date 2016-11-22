به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی ستاد برگزاری مراسم تشییع و تدفین مرحوم استاد سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی تصریح کرد: تجلیل از مقام این استاد به منزله تجلیل از عالم مداحی است.

وی با اشاره به خدمات بی‌شائبه سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی در تبیین قیام سیدالشهدا اضافه کرد: انتظار می‌رود برنامه‌های تشییع و به خاک‌سپاری آن مرحوم متناسب با شأن وی برگزار شود.

امام جمعه اردبیل به ضرورت راه‌اندازی سایت اینترنتی چند زبانه جهت درج و نگه‌داری مداحی‌های سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی تأکید کرد و گفت: علاوه بر این انتظار می‌رود شهرداری اردبیل نیز یکی از خیابان‌ها و یا میادین شهر را به نام این مداح اهل‌بیت نام‌گذاری کند.

عاملی با اشاره به اینکه روز پنج‌شنبه جهت عزاداری آن مرحوم عزای عمومی اعلام می‌شود، ادامه داد: انتظار می‌رود در ادامه در مراسم اربعین نیز برنامه‌های مناسب ملی و بین‌المللی برگزار شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان به ضرورت دعوت از مهمانان کشوری و بین‌المللی اشاره کرد و افزود: تمامی برنامه‌ها می‌بایست در شأن و جایگاه سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی برگزار شود.

وی همچنین به برگزاری برنامه‌های ویژه در تهران و از سوی حسینیان اردبیلی مقیم مرکز اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها در برگزاری هر چه باشکوه برنامه‌های تشییع و خاک‌سپاری اقدام کنند.