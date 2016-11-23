سومین دور گفتگوهای حقوق بشری «ایران و اندونزی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، سومین دور گفتگوهای حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی به مدت دو روز (۱ و ۲ آذر) در تهران برگزار شد.

در این نشست که «پیشگاهی فرد» مدیرکل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه کشورمان و «کومار» مدیرکل حقوق بشر و امور بشردوستانه وزارت خارجه اندونزی ریاست هیات های دو طرف را برعهده داشتند، طرفین در رابطه با موضوعات و تحولات حقوق بشری دو کشور، همکاری در حوزه های مورد علاقه در چارچوب سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد و سایر مجامع بین المللی، همکاری در خصوص ارتقا و حمایت از حقوق زنان، حقوق افراد دارای معلولیت (توانخواهان) و حقوق کودکان بحث و تبادل نظر کردند.

هیأت هفت نفره اندونزی طی این گفتگوها، علاوه بر دیدار با مقامات ذیربط در وزارت امورخارجه کشورمان، همچنین با مدیران مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری و نیز مدیران معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز دیدار و گفتگو کردند.

هیات اندونزیایی در دومین روز از گفتگوها، ضمن دیدار با مقامات سازمان بهزیستی کشورمان از مجموعه توانبخشی «کهریزک» واقع در جنوب تهران بازدید کردند.

در پایان این گفتگوها، طرفین توافق کردند همکاری سالانه خود را ادامه داده و دور بعدی گفتگوها برای همکاریهای حقوق بشری بین دو کشور را در سال ۲۰۱۷ در جاکارتا برگزار کنند.