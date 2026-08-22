به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدنژاد بعدازظهر شنبه در دیدار با مردم دهستان اشکور اظهار کرد: عملیات آسفالت ۱۰ کیلومتر از محور اشکورات از سال گذشته آغاز شده بود که به دلیل اجرای عملیات گازرسانی، روند اجرای پروژه با کندی مواجه شد.
وی افزود: با برنامهریزی انجامشده، تلاش میشود عملیات آسفالت این محور پیش از شروع فصل سرما به پایان برسد تا تردد مردم منطقه در ماههای سرد سال با سهولت و ایمنی بیشتری انجام شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران درباره اتصال محور جنترودبار به اشکور نیز گفت: این مسیر در قالب دو پروژه پنج کیلومتری پیشبینی شده است و در صورت تأمین اعتبار، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
محمدنژاد درباره محور دسترسی اشکور به قزوین بیان کرد: بهسازی این مسیر در حوزه استان قزوین قرار دارد و اجرای آن با مدیریت و پیگیری مسئولان این استان انجام خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به مطالبه مردم برای احداث راهدارخانه در روستای کیت گفت: این طرح پیش از این در قالب ماده ۶۹ پیگیری شده بود و سازمان راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران بهعنوان متقاضی اجرای آن معرفی شد، اما درخواست مربوطه برگشت داده شد و اعلام کردند اجرای این طرح باید از سوی دولت انجام شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران خاطرنشان کرد: احداث راهدارخانه در روستای کیت از محل اعتبارات و منابع عمومی دولت امکانپذیر است و این موضوع باید از مسیر قانونی و با تأمین اعتبار لازم دنبال شود.
زیرساختهای اشکور نیازمند توجه ویژه است
در ادامه این نشست، بخشدار مرکزی رامسر نیز با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات مردم اشکور گفت: مردم پرتلاش و مشارکتجوی منطقه مهمترین سرمایه بخش مرکزی شهرستان رامسر هستند و حل مسائل زیرساختی این منطقه نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم است.
بابک مشهدیان اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی مردم، توزیع عادلانه اعتبارات و توجه بیشتر به مناطق کمتر برخوردار است و باید با حضور مسئولان، زمینه رفع مشکلات و تحقق مطالبات مردم فراهم شود.
وی راه را یکی از مهمترین مسائل اشکور دانست و افزود: ایجاد و تجهیز راهدارخانه از پیشنیازهای ارتقای وضعیت راههای منطقه است که مجوزهای ابتدایی آن اخذ شده و تجهیز آن باید از سوی اداره راهداری انجام شود. نهایی شدن واگذاری زمین موردنظر نیز ضرورت دارد.
بخشدار مرکزی رامسر همچنین به مشکلات آنتندهی تلفن همراه در برخی روستاهای اشکور اشاره کرد و گفت: روستاهای آکنه، نداک، کلایه و افی با مشکل پوشش ارتباطی مواجه هستند و با وجود محدودیت منابع، پیگیری اقدامات اولیه از سوی دستگاههای متولی میتواند به رفع این مشکلات کمک کند.
مشهدیان آبرسانی بخش کشاورزی را از دیگر نیازهای منطقه برشمرد و اظهار کرد: روستاهای سپارده و تمل برای آبرسانی کشاورزی به تجهیزات و اجرای شبکه لولهکشی نیاز دارند که باید در برنامه دستگاههای مربوط قرار گیرد.
وی اشکور را یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری منطقه عنوان کرد و گفت: خطکشی معابر، تسطیح و بهسازی راهها از مطالبات مهم مردم و فعالان گردشگری است و توجه به این موضوع میتواند به توسعه گردشگری منطقه کمک کند.
بخشدار مرکزی رامسر درباره مسیر روستای میج نیز گفت: وضعیت آسفالت این مسیر با تلاش فرماندار رامسر و دهیاری روستا تا حدودی بهبود یافته، اما برای تداوم روند بهسازی، حضور جدیتر راهداری استان ضروری است.
مشهدیان همچنین از تلاش برای تأمین اقلام ضروری از جمله آرد و سوخت خبر داد و افزود: باید روند تأمین این اقلام به گونهای باشد که مردم منطقه با کمبود مواجه نشوند.
وی تقویت خدمات بهداشتی را از دیگر مطالبات مردم اشکور دانست و گفت: مراکز و خانههای بهداشت منطقه نیازمند استقرار پزشک و افزایش نیروی انسانی هستند تا سطح خدمات درمانی و بهداشتی ارتقا پیدا کند.
ضرورت تسریع در رفع مشکلات زیرساختی اشکور
رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی رامسر نیز در این نشست بر ضرورت توجه ویژه دستگاههای اجرایی به دهستان اشکور تأکید کرد.
جعفر غنمی با اشاره به اهمیت فعالیت دهیاریها و دستگاههای خدماترسان در مناطق روستایی اظهار کرد: مسائل و مطالبات مردم اشکور باید بهصورت میدانی بررسی و برای رفع آنها تصمیمهای اجرایی اتخاذ شود.
وی احداث و راهاندازی راهدارخانه در اشکور را یکی از اولویتهای منطقه دانست و افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی و نزدیک شدن فصل بارندگی، راهاندازی راهدارخانه میتواند در مدیریت بحران، بازگشایی مسیرها و تأمین تردد ایمن مردم نقش مهمی داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی رامسر همچنین خواستار بازنگری طرح هادی دهستان اشکور شد و گفت: این بازنگری باید متناسب با نیازهای واقعی مردم و با هدف فراهم کردن زمینه توسعه روستاها انجام شود و در عین حال از ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری کند.
غنمی با اشاره به مشکلات برق در روستای نارنه تصریح کرد: ضعف ولتاژ برق در این روستا مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده و حتی موجب سوختن وسایل برقی و بروز آتشسوزی شده است؛ بنابراین انتظار میرود شرکت توزیع نیروی برق با قید فوریت نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.
وی درباره وضعیت آبرسانی یازن نیز گفت: اعتبار لازم برای اجرای طرح آبرسانی یازن تأمین و اعتباربخشی شده و انتظار میرود عملیات اجرای این پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.
رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی رامسر تسریع در گازرسانی به دهستان اشکور را از دیگر مطالبات مردم عنوان کرد و افزود: با توجه به نزدیک شدن فصل سرما و کاهش دما، ضروری است عملیات گازرسانی با سرعت بیشتری انجام شود تا مردم منطقه از این زیرساخت بهرهمند شوند.
غنمی در پایان بر استمرار حضور مسئولان در مناطق روستایی تأکید کرد و گفت: مردم اشکور انتظار دارند مشکلات و مطالبات آنان در میدان دیده شود و دستگاههای اجرایی برای رفع آنها برنامه عملیاتی داشته باشند.
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