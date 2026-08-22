درخواست جنجالی کونکاکاف از اینفانتینو/ در تورنمنت جوانان حاضر نشو!

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اختلافات ایجادشده بر سر طرح جنجالی فروش بخشی از سهام پروژه مرتبط با جام جهانی، ویکتور مونتاگلیانی، رئیس کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه کارائیب (کونکاکاف)، از جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، خواسته است در تورنمنت جوانان جمهوری دومینیکن حضور پیدا نکند.
رسانه «اسکای اسپورت» نوشت: مونتاگلیانی که یکی از نواب رئیس فیفا نیز محسوب میشود، روز جمعه در نامهای به اینفانتینو اعلام کرده است که حضور رئیس فیفا در رقابتهای زیر ۱۴ سال اتحادیه فوتبال کارائیب که این آخر هفته در جمهوری دومینیکن برگزار میشود، به دلیل توجه رسانهها به بحران مدیریتی اخیر، میتواند تمرکز مسابقات را تحت تأثیر قرار دهد.
در این نامه تأکید شده است که بحران مدیریتی ایجادشده در فوتبال جهان به دلیل طرح مورد نظر اینفانتینو، موجب خواهد شد توجه رسانهها از جنبه فنی و توسعهای این مسابقات جوانان منحرف شود. رئیس کونکاکاف از اینفانتینو خواسته است به احترام فوتبال، درباره حضور خود در این رقابتها تجدیدنظر کند.
اینفانتینو روز گذشته وارد جمهوری دومینیکن شد و هنگام ورود به پونتا کانا مورد استقبال شماری از سیاستمداران محلی قرار گرفت. رئیس فیفا در جریان این سفر با خوزه دشان، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری دومینیکن نیز دیدار و عکس یادگاری گرفت.
ریشه اختلافات به طرح جنجالی فروش سهام جام جهانی بازمیگردد. بر اساس گزارش اسکاینیوز، اینفانتینو طرحی محرمانه برای فروش ۲۰ درصد از سهام یک پروژه جدید مرتبط با جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی را دنبال کرده که انتشار جزئیات آن در ماه گذشته، خشم شماری از مسئولان فوتبال در منطقه کونکاکاف را به همراه داشته است.
کونکاکاف دو هفته پیش به همراه کنفدراسیونهای فوتبال اروپا و آسیا در نامهای مشترک خواستار کنارهگیری اینفانتینو از ریاست فیفا شده بود. این کنفدراسیونها در نامه خود از «نقض اساسی اعتماد» سخن گفته و معتقد بودند تصمیم برای فروش بخشی از سهام پروژه جام جهانی بدون اطلاع قبلی مسئولان فوتبال، اعتماد موجود را از بین برده است.
در همین حال، فیفا سالانه میلیونها دلار برای توسعه فوتبال در جمهوری دومینیکن اختصاص میدهد که بخش قابل توجهی از این منابع از درآمدهای جام جهانی تأمین میشود.
با وجود افزایش فشارها علیه اینفانتینو، او همچنان از حمایت کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (کونمبول) برخوردار است. این کنفدراسیون از طرح افزایش تعداد تیمهای جام جهانی به ۶۴ تیم حمایت میکند؛ طرحی که میتواند تعداد مسابقات برگزارشده در آمریکای جنوبی در جام جهانی ۲۰۳۰ را افزایش دهد.
از سوی دیگر، گروههای هواداری در روزهای اخیر کمپینی جهانی برای درخواست استعفای اینفانتینو به راه انداختهاند. رئیس فیفا روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگار اسکاینیوز درباره این اعتراضها و جنجال مربوط به طرح فروش سهام جام جهانی، از پاسخ دادن خودداری کرد.
انتخابات ریاست فیفا سال آینده برگزار خواهد شد و فدراسیونهای فوتبال انگلیس، ولز و اسکاتلند نیز حمایتهای قبلی خود از اینفانتینو را پس گرفتهاند. مهلت ثبت نامزدهای انتخابات ریاست فیفا در ماه نوامبر به پایان خواهد رسید.
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