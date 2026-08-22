به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وطن امروز نوشت: انتشار عکسی بیمحتوا از سوی رئیس پارلمان عراق با پسزمینه نقشهای از خلیج فارس که نام مجعولی به جای فارس را روی نقشه نشان میداد، با واکنشهای زیادی نه فقط در عراق و ایران، بلکه در منطقه روبهرو شده است. به گزارش «وطن امروز»، یکی از مهمترین واکنشها به انتشار نقشه مشکوک خلیج فارس از سوی هیبت حلبوسی، از سوی رئیس مجلس کشورمان در جمع مردم کربلا در مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی انجام شد. محمدباقر قالیباف در این مراسم با اشاره به لزوم اتحاد 2 ملت ایران و عراق تاکید کرد: «عمق پیوند 2 کشور ریشه در تاریخ، جغرافیا و اعتقاداتی به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت علیهمالسلام دارد اما آنچه باعث شده تهران و بغداد به هم نزدیکتر شوند، امتناع مشترک از این است که پایتختهای بیگانه سرنوشت مردمان ما را رقم بزنند». رئیس مجلس کشورمان خطاب به همسایه عراقی تاکید کرد: «در ناخوشیها باهم ایستادیم و در موفقیتها نیز کنار هم خواهیم بود و در یک کلام؛ قدرت ما در برادری ما است».
ماجرای عکس چه بود؟
در عکس منتشرشده از سوی هیبت حلبوسی در شبکه ایکس، در حالی که نام خلیج فارس روی نقشه پشت سر او تغییر کرده بود، نام دیگری با قلم درشت و غیرمعمول نوشته شده بود، به گونهای که برخی گفتند عکس نشاندهنده یک تصویر غیرطبیعی و دستکاری شده با هوش مصنوعی است، چون نام جعلی قرار داده شده روی نقشه خلیج فارس بسیار غیرمعمول و بزرگتر از اندازه طبیعی نشان داده شده بود. کارشناس بیبیسی در گزارش خود از این عکس اذعان کرد تصویر از سوی هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان عراق با هوش مصنوعی تغییر داده شده و یک عکس طبیعی نیست.
زمان غیرمعمول انتشار عکس
رئیس مجلس عراق انتشار عکس خود با پسزمینه نام جعلی از نام اصلی خلیج فارس را همزمان با سفر رئیس مجلس ایران به بغداد انجام داد و همین باعث شد حتی رسانههای عربزبان، زمان این اقدام حلبوسی را غیرمعمول و در زمانی حساس عنوان کنند. روزنامه المرصد متعلق به سعودی با انعکاس وسیع این رویداد، این اقدام حلبوسی را یک «پیام سیاسی» خواند که ابعاد آن از یک جدال ساده در فضای مجازی فراتر میرود.
استقبال اماراتیها
در عین حال به نظر میرسد اقدام غیرمعمول رئیس پارلمان عراق در انتشار یک نقشه با نام جعلی، استقبال اماراتیها را به همراه داشته است، تا آنجا که یک تحلیلگر اماراتی به نام «عبدالخالق عبدالله» با بازنشر پست جنجالی رئیس پارلمان عراق به او آفرین گفت و نوشت: «احسنت استاد هیبت!» این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، خلیج فارس و مناطق نمایش داده شده در تصویر ساختگی رئیس مجلس عراق بخشی از جغرافیای ایران است و اساسا در تصویر پسزمینه هیبت حلبوسی، اثری از عراق نیست که هیبت با آن عکس بگیرد! بر این اساس برخی این پرسش را مطرح کردهاند که چرا رئیس پارلمان عراق نسبت به نام متعلق به جنوب ایران دست به جعل تصویر زده است؟ آیا هدف وی صرفا خوشرقصی برای حکام عرب جنوب خلیجفارس است یا بیش از آن، در صدد تحرکات ضدایرانی است؟
واکنش منفی شهروندان عراقی
در عراق اما به اقدام رئیس پارلمان این کشور علیه نام خلیج فارس واکنش منفی نشان دادهاند. یک کاربر عراقی ایکس در واکنش به اقدام رئیس مجلس کشورش به این نکته اشاره کرد که هدف رئیس مجلس ایران با هدف رئیس پارلمان عراق در انتشار تصاویر نقشه خلیج فارس بسیار متفاوت بوده است. این کاربر عراقی در این ارتباط نوشت: «اصلا مهم نیست قالیباف و حلبوسی چه تصاویری گذاشتهاند، بلکه علت و هدف آن پیامها مهم است. قالیباف تصویر خلیج فارس را به این منظور گذاشت که در مقابل آمریکاییها آقایی و اقتدار ایران را نشان دهد، ولی حلبوسی تصویر «خلیج ع رب ی» را گذاشت تا به کشورهای عرب حاشیه خلیجفارس اطلاع دهد همچنان نوکر و زیردست آنهاست. پیام قالیباف مخابره عزت بود و پیام حلبوسی مخابره ذلت».
شگفتی سعودیها
در این میان به نظر میرسد واکنش منفی شهروندان عراقی به اقدام رئیس مجلس کشورشان با شگفتی سعودیها روبهرو شده است و پس از موج گسترده انتقادات عراقیها به پست عجیب رئیس پارلمان عراق، شماری از کاربران عربستانی با حیرت نوشتند: مردم عراق ما را غافلگیر کردند، چراکه به جای حمایت از رئیس مجلس عراق و اصطلاح «خلیج ع ر ب ی»، از ایران و نام خلیج فارس جانبداری میکنند!
ادامه مسیر دیکتاتور مقبور!
نمیتوان این نکته را نادیده گرفت که انتشار نام جعلی خلیج فارس از سوی هیبت حلبوسی، ادامه مسیر دیکتاتور سابق عراق علیه این نام تاریخی است، چون صدام و حکومت بعث عراق از اصطلاح جعلی علیه خلیج فارس استفاده میکردند که البته این موضوع با ایدئولوژی ناسیونالیستی عربی حزب بعث ارتباط داشت. البته پیروی حلبوسی از دیکتاتور ملعون عراق در جعل نام تاریخی خلیج فارس چندان عجیب نیست. حلبوسی متولد 1980 در استان الانبار است، همان استانی است که در آن گرایش به بعثیها و سلفی بسیار پررنگ است و گروههای تروریستی از جمله داعش و القاعده نیز در این استان فعالیت زیادی داشتند.
کارشناسان نیز استان الانبار را از پایگاههای مهم صدام و حزب «بعث» میدانند و گفتهاند بسیاری از اقوام و نزدیکان حلبوسی در دوره صدام موقعیتهای نظامی و سیاسی رده بالا در آن زمان داشتند و جزو وفاداران به صدام به شمار میرفتند. از سوی دیگر درباره گرایش شخصی هیبت حلبوسی به برخی نمادها و شخصیتهای دوره صدام شواهدی وجود دارد. از جمله دسامبر ۲۰۲۵، همزمان با انتخاب حلبوسی به ریاست پارلمان عراق، گزارشها و پستهای متعددی منتشر شد که به یک پست قدیمی در صفحه فیسبوک وی مربوط به سال ۲۰۱۲ اشاره میکردند؛ در آن پست تصویری از صدام منتشر شده بود. برخی منابع این تصویر را مستند به صفحه قدیمی حلبوسی دانسته و گزارش دادند این تصویر نوع گرایشهای فکری وی را به حزب بعث نشان میدهد.
همچنین یک مورد بسیار جالبتر درباره گرایشهای بعثی حلبوسی سال ۲۰۲۰ رخ داد. در آن سال پس از مرگ ژنرال سلطان هاشم احمد، آخرین وزیر دفاع رژیم صدام، هیبت حلبوسی که آن زمان رئیس کمیسیون نفت و انرژی مجلس بود، در پیامی او را با عباراتی بسیار مثبت و عاطفی ستود و از او به عنوان «سیفاً بتاراً من سیوف العرب» به معنای شمشیری بُرنده از شمشیرهای عرب و «الفارس البطل» به معنای قهرمان دلیر یاد کرد. این در حالی است که سلطان هاشم صرفاً یک افسر عادی ارتش عراق نبود، بلکه وزیر دفاع رژیم صدام و از فرماندهان ارشد آن رژیم به شمار میرفت و در پرونده انفال نیز توسط دادگاه عالی جنایی عراق محکوم شده بود.
از طرف دیگر سال ۲۰۲۴، زمانی که نام شعلان کریم، رئیس قبیله و رئیس فراکسیون پارلمانی اتحاد حاکمیت و رئیس حزب پیشرفت در استان صلاحالدین برای ریاست پارلمان عراق مطرح بود و مخالفان کریم، وی را به تمجید از صدام و حزب بعث متهم میکردند، هیبت حلبوسی در صف مخالفانش قرار نگرفت و به صورت ضمنی از قدرتگیری او حمایت کرد، هرچند در نهایت شعلان کریم نتوانست آرای کافی برای ریاست مجلس را کسب کند و هیبت حلبوسی در دور بعد رقابتهای انتخاباتی خودش نامزد شد و ریاست مجلس را به دست گرفت. بر این اساس شاید بتوان انتشار نام جعلی از خلیج فارس از سوی حلبوسی را مرتبط با گرایشهای فکری وی به حزب بعث عراق عنوان کرد.
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