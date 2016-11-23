بیش از ۸۵ درصد زوار اربعین به کشور بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی با اشاره به روند بازگشت زوار به کشور، اظهار کرد: در هیچ یک از مرزها، مشکل خاصی که روند تردد زائران را با اختلال روبه رو کند، وجود نداشته است.

وی افزود: با حمایت مسئولان کشوری، استانی و تلاش بی وقفه نیروی انتظامی تمام شرایط پذیرایی از زائران و انتقال به شهرهایشان مهیا شده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به اینکه بازگشت زائران حسینی چند روزی است که شروع شده، تصریح کرد: این موج بازگشت هم چنان ادامه دارد و وظیفه نیروی انتظامی هنوز به پایان نرسیده است.

رئیس پلیس پیشگیری در ادامه با اشاره به ورود سامانه بارشی به کشور و سرد شدن محسوس هوا، افزود : هماهنگی های لازم با استانداری ها،راهداری، اورژانس و هلال احمر انجام گرفته و تمهیدات لازم برای تسهیل در تردد زائران اندیشیده شده است.

وی اضافه کرد: با این حال از مردم خواهش می کنیم تا به توصیه‌های ایمنی پلیس توجه کرده و از انجام اقدامات سهل‌انگارانه پرهیز کنند و همچنین زوار محترم می‌توانند از ظرفیت بسیار خوب و شایسته توقفگاه‌های پلیس استفاده کنند.

این مقام ارشد ناجا با اشاره به اینکه بیش از ۸۵ درصد زوار به کشور باز گشته اند، بیان کرد : بیش از ۵۰ درصد زائران با خودروهای شخصی به مرزها مراجعه کرده بودند که شایسته است در هنگام تحویل گرفتن خودرو خود از پارکینگ ضمن بردباری، حقوق یکدیگر را رعایت کنند، ضمن اینکه رانندگان باید دقیقا محلی که خودرو خود را پارک کرده‌اند به خاطر داشته باشند تا موجب سهولت در ارائه خدمات شود.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در پایان با ابراز رضایت از اینکه تا این لحظه هیچ گونه گره ترافیکی و مشکل خاصی در سه مرز مهران، شلمچه و چزابه وجود نداشته است، تاکید کرد: امیدواریم با همکاری کامل مردم و نیروی انتظامی این ماموریت بزرگ و گسترده تا پایان به خوبی ادامه یابد.