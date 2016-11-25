ساخت نیروگاه راندمان پایین در ایران ممنوع شد

محسن طرزطلب در گفت‌وگو با مهر در تشریح ضوابط جدید احداث نیروگاه های برق در ایران در دوران پسا برجام، گفت: بر این اساس ساخت تمامی واحدهای جدید نیروگاهی باید دارای راندمان بیش از ۵۸ درصد باشد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اعلام اینکه هم اکنون مجوزی برای احداث واحدهای جدید نیروگاهی با راندمان کمتر از ۵۸ درصد صادر نخواهد شد، تصریح کرد: علاوه بر این با برنامه ریزی انجام شده باید راندمان نیروگاه های گازی فعلی کشور هم با تبدیل به سیکل ترکیبی به حدود ۵۸ درصد افزایش یابد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در راستای این سیاست کلان شورای اقتصاد اجرای طرح احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با راندمان بالا با استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) را به تصویب رسانده است، اظهار داشت:مطابق با مصوبه شورای اقتصاد ۸ بلوک نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان بالا و با استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در بندرعباس، تبریز، سلفچگان، خرم آباد، بوئین‌زهرا، همدان، امیدیه و اندیمشک در مجموع به ظرفیت اسمی ۵۰۰۵ مگاوات احداث خواهد شد. برای احداث این تعداد جدید نیروگاه برق بیش از دو میلیارد و ۵۶۰ میلیون یورو سرمایه گذاری با استفاده از خط اعتباری خارجی انجام می شود.

به گفته مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، ارتقای راندمان نیروگاه ها علاوه بر افزایش توان تولید برق، صرفه جویی در مصرف سوخت و دستاوردهای متعدد زیست محیطی به همراه دارد.

به گزارش مهر، این مصوبه به استناد ماده (۸۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از محل مجوز بند (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در جلسه مورخ ۱۷ آبان ماه شورای اقتصاد به تصویب رسیده است.

اجرای این طرح در راستای تحقق ردیف هفتم تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و با هدف افزایش ظرفیت تولید برق شبکه سراسری کشور و راندمان نیروگاه‌های حرارتی، کاهش مصرف سوخت، تقویت بنیه سازندگان داخلی، انتقال دانش و تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور و عدم وابستگی به سایر کشورها در تأمین قطعات و تعمیرات نیروگاهی صورت خواهد گرفت.

در راستای این سیاست کلان، اولین واحد نیروگاهی این طرح در بندرعباس که عملیات اجرایی آن ۲۵ آبان ماه با دستور معاون اول رئیس جمهور آغاز شد، در زمستان سال ۱۳۹۷ به شبکه سراسری برق کشور متصل خواهد شد و تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز ۱۰ واحد نیروگاهی دیگر آن به بهره‌برداری خواهد رسید.