پخش برنامه های زنده و تولیدی کودک و نوجوان از عراق به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه های تلویزیونی «لبیک» و «من امام حسین(ع) را دوست دارم» کاری از خانه تولیدات تلویزیونی مرکز اوج کودک و نوجوان بوده که با استقرار همزمان ۴ تیم تولید تلویزیونی در عراق و پس از ۱۳ روز حضور در شهرهای نجف و کربلا و در طول مسیر راهپیمایی عظیم اربعین حسینی با تولید و پخش بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ دقیقه برنامه زنده و ضبطی برای دو شبکه نهال و امید به فعالیت خود پایان داد.

محمود سلامیان مدیر خانه تولیدات تلویزیونی در این باره گفت: این برای اولین بار بود که در حوزه برنامه سازی کودک و نوجوان پروژه ای با این ابعاد و شکل اجرایی و به شکل تخصصی برای رسانه ملی تولید و پخش شد.

وی افزود: برنامه های ارسالی برای هر دو شبکه نهال و امید از ۴ نقطه نجف اشرف، عمود ۲۸۵، عمود ۷۴۱ و کربلای معلی بطور زنده پخش و بخش های مستند و گزارشی نیز در طول مسیر و نقاط مختلف نجف و کربلا تهیه و روانه آنتن شدند.

گروه اعزامی مرکز اوج کودک و نوجوان به عراق که شامل ۲۲ نفر از عوامل متخصص در زمینه های مختلف بود، در قالب تیم های تولید مستند، گزارش، نماهنگ و برنامه زنده بطور روزانه برای دو شبکه نهال و امید فعالیت رسانه ای خود را انجام دادند و در طول پخش برنامه ها ارتباطی مداوم با مخاطبان هر دو شبکه داشتند.

به گفته سلامیان، ترغیب و سنجش روزانه مشارکت مخاطبان در این مدت جزو اولویت های کاری قرار داشت که با توجه به آمارهای گرفته شده در هر دو شبکه رکورد مشارکت مخاطبان در یک برنامه تلویزیونی شکسته شده است.

مدیر خانه تولیدات تلویزیونی مرکز اوج کودک و نوجوان تاکید کرد: ویژه برنامه «لبیک» در شبکه امید و ویژه برنامه «من امام حسین(ع) را دوست دارم» در شبکه نهال به تهیه کنندگی محمود سلامیان و با اجرای محمد قاسمی، رامتین چیت سازان و محمد مظفری تولید و پخش شده است.

این ویژه برنامه ها در اربعین ۱۳۹۵ و در خانه تولیدات تلویزیونی مرکز اوج کودک و نوجوان به سفارش شبکه های نهال و امید تولید و روانه آنتن شدند.