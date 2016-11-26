به گزارش خبرنگار مهر، سیدتقی نوربخش در نشست خبری در خصوص دستاوردهای شرکت در اجلاس جهانی تأمین اجتماعی گفت: در این نشست ۱۰ چالش اساسی و مشترک در خصوص تأمین اجتماعی شناسایی شد که کشور ما نیز با این چالش ها مواجه است.
وی در خصوص این ۱۰ چالش توضیح داد: این عناوین شامل شکاف دامنه پوشش، نابرابری در طول زندگی، سالمندی جمعیت، اشتغال کارگران جوان، بازار کار و اقتصاد دیجیتال، سلامت و مراقبتهای بلند مدت، مخاطرات و رویدادهای مهلک نوظهور، حمایت از کارگران مهاجران، انتقال فناوری و انتظارات عمومی محسوب میشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: در این نشست ۵ روزه گفتگوهای دوجانبه بسیار مثبتی با کشورهای مختلف از جمله مراکش، مالزی، آلمان، جمهوری آذربایجان به همراه چند کشور دیگر انجام شد.
نوربخش با اشاره به دستاوردهای نایب رئیس ایران در اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی گفت: در تاریخ چهاردهم تا هجدهم نوامبر که مصادف ۲۸ آبان ماه بود، به مدت پنج روز مجمع عمومی اتحادیه بینالمللی ایسا با حضور ۱۵۰ کشور و جمعیت شرکتکنندگانی بالغ بر هزار نفر در پاناما برگزار شد.
وی تصریح کرد: بنده به عنوان نایب رئیس در اولین جلسه هیأت رئیسه مجمع این اتحادیه شرکت کردم و خوشبختانه عملکرد سازمان تأمین اجتماعی ایران مورد قبول شرکتکنندگان و سایر کشورها قرار گرفت. لازم به ذکر است ایسا در سال ۱۲۷۷ به عنوان مجمعی وابسته به سازمان ملل متحد تشکیل شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از انتخاب ایران به عنوان عضو هیأت رئیسه این مجمع خبر داد و افزود: جمهوری اسلامی ایران به مدت سه سال عضو هیأت رئیسه ایسا انتخاب شد و خوشبختانه اهمیت این گردهمایی در جهت هزینهکرد حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص برای تأمین اجتماعی است که این مسئله موضوع مهمی محسوب میشود.
نوربخش افزود: با برگزاری این نشست، موضوعاتی از جمله آکچوئری (محاسبات بیمهای) سازمان تأمین اجتماعی با همکاری سازمانهای بینالمللی در حال پیگیری و بررسی است.
جدول امید به زندگی مربوط به ۲۰ سال پیش است
وی با انتقاد از به روز نشدن جدول امید به زندگی در ایران گفت: جدول امید به زندگی در کشور مربوط به ۲۰ سال پیش است که بر مبنای سیستمی سراسری است؛ به همین منظور طبق سیستم آکچوئری، جدول امید به زندگی در ایران به روز میشود.
پرداخت مستمری فوتشدگان حادثه ریلی سمنان
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه و در خصوص اقدامات تأمین اجتماعی پیرامون حمایت از فوتشدگان حادثه ریلی دیروز سمنان، گفت: دستور ویژه برای پرداخت مستمری فوتشدگان این حادثه که تحت پوشش تأمین اجتماعی بودند، صادر شده است.
نوربخش افزود: سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستانی در دامغان ندارد اما دستورات لازم برای ارائه خدمات به حادثهدیدگان داده شده است و در صورت نیاز حادثهدیدگان تحت پوشش به بیمارستانی در تهران منتقل میشوند.
۷۹۰۰ میلیارد تومان در سال جاری برای درمان هزینه کرده ایم
وی در خصوص میزان بدهی به بیمارستانها گفت: رقمی که بابت درمان در هشت ماهه جاری هزینه کردهایم ۷۹۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان ۲۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به امور ملکی و ۵۲۰۰ میلیارد تومان برای خرید خدمات هزینه شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه یک سوم خدمات از سوی این سازمان تولید میشود، گفت: ۱۳۰ میلیون از ۳۳۰ میلیون خدمات سرپایی از سوی خودمان در ۴۰۰ مرکز وابسته به سازمان تولید میشود.
نوربخش تصریح کرد: از ۵۲۰۰ میلیارد تومان هزینه خدمات، ۲۹۰۰ میلیارد تومان مربوط به بیمارستانهای دانشگاهی و ۲۳۰۰ میلیارد مربوط به سایر مراکز است که از این میزان ۵۵ درصد هزینهها مربوط به بیمارستانهای دانشگاهی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سال ۹۴ حداکثر تحول در طرح سلامت اتفاق افتاد که طبیعتاً این موضوع نوساناتی را در خصوص ارائه پرداختیهای تأمین اجتماعی به همراه داشت.
مطالبات داروخانه ها و پزشکان تا مرداد ماه پرداخت می شود
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه پرداختیها در سال جاری انجام شده است، افزود: تا مردادماه مطالبات داروخانهها و تا خردادماه مطالبات پزشکان پرداخت شده است. در رابطه با دانشگاهها نیز ۶۰ درصد مطالبات تا خردادماه پرداخت شده است.
وزارت بهداشت اسناد بیمه ای را به روز پرداخت نمی کند
نوربخش در خصوص بدهی میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت تصریح کرد: این سازمان ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت میکند؛ با این حال وزارت بهداشت اسناد بیمهای خود را به روز پرداخت نمیکند.
وی در پاسخ به این سؤال که میزان بدهی سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت چقدر است؟ گفت: ۲۷۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار هستیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: به طور کلی و بر اساس تعهدات، سازمان تأمین اجتماعی ماهانه ۵۰۰۰ میلیارد تومان بابت تعهدات خود پرداخت میکند که در صورت مقایسه این رقم با ۱۸ هزار میلیارد تومان کشوری، عملکرد تأمین اجتماعی بسیار قابل قبول است.
نوربخش با بیان اینکه تأمین اجتماعی وابسته به نفت و مالیات نیست، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی هیچ وابستگی ندارد، اما پرداختیهای خود را از محل منابع موجود سازمان تأمین میکند؛ به طوری که در یک نمونه پرداخت مستمریها برابر با هدفمندی یارانهها است.
وی افزود: از سوی دیگر ۲۲۰ میلیارد تومان ماهانه بیمه بدهکاری از سوی سازمان تأمین اجتماعی و ۳۷۰ میلیارد تومان مربوط به درمان مستقیم پرداخت میشود. علاوه بر این حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بابت خرید خدمات و ۲۰۰ میلیارد بابت هزینههای پرسنلی سازمان تأمین اجتماعی هزینه میشود.
آخرین وضعیت بیمه هنرمندان و خبرنگاران
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت بیمه هنرمندان و خبرنگاران توضیح داد: مذاکراتی در این خصوص با صالحیامیری داشتیم و قرار شده است که درصد دیگری از جمعیت خبرنگاران و اصحاب رسانه تحت پوشش بیمه این سازمان قرار گیرند و قرار شده است دولت حق کارفرمایی را متقبل شود.
نوربخش در پاسخ به این سؤال که به طور کلی چند نفر از خبرنگاران و هنرمندان تحت پوشش بیمه هستند؟ گفت: این میزان ۲۰ هزار نفر بود که با حذف ۲۰۰۰ نفر از آنها، در حال حاضر جمعیتی معادل ۱۸ هزار نفر تحت پوشش بیمهای قرار دارند.
وی از افتتاح شعبه این سازمان در خانه سینما خبر داد و گفت: به زودی برای ارائه آسانتر تسهیلات به هنرمندان، شعبه افتخاری سازمان تأمین اجتماعی در خانه سینما افتتاح میشود.
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