مطالبه ۵۰۰ میلیارد تومانی تامین اجتماعی استان سمنان از بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، کمال نیک اقبال صبح چهارشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در تامین اجتماعی سمنان به مناسبت هفته تامین اجتماعی، اعلام کرد: سازمان تامین اجتماعی شعار این هفته را «تحول هوشمند، پویایی و پایداری» نامگذاری کرده و در این ایام برنامه های مختلفی در سراسر استان سمنان تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه حوزه درمان یکی از مهمترین خدمات تامین اجتماعی در کشور و استان سمنان است، بیان کرد: ۵۵ هزار نفر در سراسر استان سمنان ماهانه از تامین اجتماعی حقوق دریافت می کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه تامین اجتماعی در کل کشور ماهانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان پرداختی دارد، بیان داشت: در استان سمنان ماهانه یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مستمری پرداخت می شود.

نیک اقبال با بیان اینکه تعداد جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی در استان سمنان ۵۲۵ هزار نفر است، بیان کرد: این میزان بیش از ۷۰ درصد کل جمعیت استان را شامل می شود.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ میلیارد تومان ماهانه هزینه درمان از سوی تامین اجتماعی هزینه درمان پرداخت می شود، گفت: کل هزینه ماهانه تامین اجتماعی در کشور طبق تعهدات شامل بیمه بیکاری، مستمری و ... ۲۲۵ هزار میلیارد تومان در ماه است در حالی که درآمد تامین اجتماعی کشور از حق بیمه پرداختی مردم ۱۴۰ همت محاسبه می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان سمنان همچنین گفت: یک درصد جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی کشور برای استان سمنان است و در نتیجه یک درصد هزینه کرد ها هم برای این استان خواهد بود.

نیک اقبال با بیان اینکه تامین اجتماعی استان سمنان به تنهایی ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبه از بخش خصوصی در حوزه کارفرمایی دارد، بیان کرد: از آنجا که تعهدات تامین اجتماعی اجتناب ناپذیر است، مطالبات معوق کارفرمایان و بخش خصوصی و ... به شدت این نهاد را در ارائه خدمات دچار چالش کرده است اما علیرغم همه این مشکلات در یکسال اخیر تلاش شده تا مستمری ها به موقع پرداخت شود.