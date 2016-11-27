۱۵ فیلم هنرمندان کردستانی به جشنواره عمار ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جشنواره مردمی عمار، فیلمسازان و هنرمندان استان کردستان از زمان انتشار فراخوان هفتمین دوره این جشنواره تاکنون، ۱۵ اثر به دبیرخانه عمار ارسال کردهاند.
بیشترین آثار ارسالی فیلمسازان و هنرمندان این استان در قالبهای مستند و داستانی و با موضوعات اقتصاد مقاومتی و تاریخ معاصر ایران بوده است و از بین فیلمسازان استان کردستان، زانیار لطفی، بیشترین آثار ارسالی را به خود اختصاص داده است.
گفتنی است هفتمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار، همچون سالهای گذشته در ایام بزرگداشت حماسه مردمی «۹ دی»، از ۸ تا ۱۷ دی ماه برگزار میشود.
ضمن آنکه علاقمندان و فعالان فرهنگی تا ۱۰ آذر فرصت دارند آثار خود را در بخشهای «فیلم ما»، «تولیدات رادیویی»، «لوحنگار» و «اقلام تبلیغی» با مراجعه به وبسایت این جشنواره به نشانی AmmarFest.ir ثبت و حداکثر پنج روز پس از آن به دبیرخانه تحویل دهند.
همچنین علاقهمندان میتوانند جهت دریافت و اکران مردمی فیلمهای عمار با مراجعه به وبسایت جشنواره، ثبتنام و آثار جشنواره عمار را در مسجد، مدرسه، پایگاه بسیج، دانشگاه، هیئت و... به نمایش بگذارند.
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