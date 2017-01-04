داوران سه بخش «عمار» معرفی شدند/ رونمایی از فیلمی سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» داوران آثار بخش های انیمیشن، داستانی و تولیدات رادیویی این دوره از جشنواره را معرفی کرد.

داوران این بخش ها به شرح زیر است:

انیمیشن

سید محمود رضوی، حامد جعفری و محمدحسین نیرومند.

داستانی

مسعود ده نمکی، ابوالقاسم طالبی، حسن عباسی، ناصر هاشم‌زاده و حمید بهمنی.

رادیویی

علی خدابخشی، بهروز رضوی، سینا واحد، علی فروغی اصل و رحیم مخدومی.

رونمایی از «ترمینال غرب» در جشنواره «عمار»

فیلم داستانی «ترمینال غرب» به کارگردانی قربانعلی طاهرفر فردا در سینما فلسطین و در هفتمین دوره جشنواره مردمی فیلم «عمار» رونمایی می شود.

«ترمینال غرب» جدیدترین اثر با موضوع سیاسی است که به تازگی مراحل فنی را پشت سرگذاشته و آماده اکران در هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» است.

قصه این فیلم که در تهران و ارومیه می گذرد درباره مسایل سیاسی پیش آمده بعد از انتخابات سال ۹۲ و تاثیرات اجتماعی آن است. در فیلم داستانی «ترمینال غرب» بازیگرانی چون محسن افشانی، یوسف مرادیان، متین ستوده، سیما خضرآبادی، میرطاهرمظلومی، علی سلیمانی، هوشنگ توکلی، ثریا قاسمی، چنگیز جلیلوند و مینا جعفرزاده به ایفای نقش پرداخته اند.

این فیلم به کارگردانی قربانعلی طاهرفر و تهیه کنندگی حامد بامروت نژاد پنجشنبه ۱۶ دی ماه ساعت ۱۹:۲۰ سالن ۱ در سینما فلسطین تهران و در قالب هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» رونمایی و اکران می شود.