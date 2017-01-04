داوران سه بخش «عمار» معرفی شدند/ رونمایی از فیلمی سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» داوران آثار بخش های انیمیشن، داستانی و تولیدات رادیویی این دوره از جشنواره را معرفی کرد.
داوران این بخش ها به شرح زیر است:
انیمیشن
سید محمود رضوی، حامد جعفری و محمدحسین نیرومند.
داستانی
مسعود ده نمکی، ابوالقاسم طالبی، حسن عباسی، ناصر هاشمزاده و حمید بهمنی.
رادیویی
علی خدابخشی، بهروز رضوی، سینا واحد، علی فروغی اصل و رحیم مخدومی.
رونمایی از «ترمینال غرب» در جشنواره «عمار»
فیلم داستانی «ترمینال غرب» به کارگردانی قربانعلی طاهرفر فردا در سینما فلسطین و در هفتمین دوره جشنواره مردمی فیلم «عمار» رونمایی می شود.
«ترمینال غرب» جدیدترین اثر با موضوع سیاسی است که به تازگی مراحل فنی را پشت سرگذاشته و آماده اکران در هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» است.
قصه این فیلم که در تهران و ارومیه می گذرد درباره مسایل سیاسی پیش آمده بعد از انتخابات سال ۹۲ و تاثیرات اجتماعی آن است. در فیلم داستانی «ترمینال غرب» بازیگرانی چون محسن افشانی، یوسف مرادیان، متین ستوده، سیما خضرآبادی، میرطاهرمظلومی، علی سلیمانی، هوشنگ توکلی، ثریا قاسمی، چنگیز جلیلوند و مینا جعفرزاده به ایفای نقش پرداخته اند.
این فیلم به کارگردانی قربانعلی طاهرفر و تهیه کنندگی حامد بامروت نژاد پنجشنبه ۱۶ دی ماه ساعت ۱۹:۲۰ سالن ۱ در سینما فلسطین تهران و در قالب هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» رونمایی و اکران می شود.
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