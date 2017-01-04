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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۰۸

دو خبر از جشنواره فیلم «عمار»

داوران سه بخش «عمار» معرفی شدند/ رونمایی از فیلمی سیاسی

داوران سه بخش «عمار» معرفی شدند/ رونمایی از فیلمی سیاسی

معرفی داوران بخش مسابقه انیمیشن، داستانی و تولیدات رادیویی و رونمایی از فیلم سیاسی «ترمینال غرب» در این رویداد سینمایی دو خبر امروز از جشنواره فیلم عمار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» داوران آثار بخش های انیمیشن، داستانی و تولیدات رادیویی این دوره از جشنواره را معرفی کرد.

داوران این بخش ها به شرح زیر است:

انیمیشن

سید محمود رضوی، حامد جعفری و محمدحسین نیرومند.

داستانی

مسعود ده نمکی، ابوالقاسم طالبی، حسن عباسی، ناصر هاشم‌زاده و حمید بهمنی.

رادیویی

علی خدابخشی، بهروز رضوی، سینا واحد، علی فروغی اصل و رحیم مخدومی.

رونمایی از «ترمینال غرب» در جشنواره «عمار»

فیلم داستانی «ترمینال غرب» به کارگردانی قربانعلی طاهرفر فردا در سینما فلسطین و در هفتمین دوره جشنواره مردمی فیلم «عمار» رونمایی می شود.

«ترمینال غرب» جدیدترین اثر با موضوع سیاسی است که به تازگی مراحل فنی را پشت سرگذاشته و آماده اکران در هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» است.

قصه این فیلم که در تهران و ارومیه می گذرد درباره مسایل سیاسی پیش آمده بعد از انتخابات سال ۹۲ و تاثیرات اجتماعی آن است. در فیلم داستانی «ترمینال غرب» بازیگرانی چون محسن افشانی، یوسف مرادیان، متین ستوده، سیما خضرآبادی، میرطاهرمظلومی، علی سلیمانی، هوشنگ توکلی، ثریا قاسمی، چنگیز جلیلوند و مینا جعفرزاده به ایفای نقش پرداخته اند.

این فیلم به کارگردانی قربانعلی طاهرفر و تهیه کنندگی حامد بامروت نژاد پنجشنبه ۱۶ دی ماه ساعت ۱۹:۲۰ سالن ۱ در سینما فلسطین تهران و در قالب هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» رونمایی و اکران می شود.

کد مطلب 3868865
زهرا منصوری

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