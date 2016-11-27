عزت الله مهرآوران که این روزها در سریال «لیسانسه ها» به کارگردانی سروش صحت بازی می کند درباره این اثر به خبرنگار مهر گفت: این سریال کار بسیار خوبی است و من هم این روزها درگیر بازی در آن هستم که برای شبکه سه تولید می شود.

وی ادامه داد: مساله این سریال جوانان است و درباره چند دانشجو است که از شهرستان به تهران آمده اند و من نقش پدر هوتن شکیبا را در سریال بازی می کنم.

بازیگر سریال «لیسانسه ها» درباره حضور خود در این کار بیان کرد: این سریال حدود ۶۰ قسمت دارد و ما تا سال بعد تصویربرداری داریم و فکر می کنم تا الان حدود ۱۵ قسمت از سریال ضبط و تصویربرداری شده است.

وی درباره حال و هوای این سریال بیان کرد: من خودم بازیگر آثار کمدی هستم و می بینم که سروش صحت چگونه یک صحنه را مدیریت می کند و بار کمدی را در آن در می آورد تا به لودگی تبدیل نشود.

بازیگر سریال «وضعیت سفید» درباره حضورش در تلویزیون قبل از «لیسانسه ها» اظهار کرد: پیش از این با سریال «بیمار استاندارد» در تلویزیون حضور داشتم. به هر حال سن و سال ما بالا رفته است و نقش های خاصی را می توانیم بازی کنیم و بیشتر میدان را باید به جوان تر ها بسپاریم. البته جوانان هم باید بدانند که پیشکسوت ها می توانند پشتوانه خوبی برای آنها باشند همینطور که قبلی ها برای ما پشتیبان بودند.

مهرآوران در پایان اظهار کرد: تلویزیون و سینما هم باید بدانند که ما برای این حرفه کم نیستیم و قدر ما را بدانند. باید ارزش تجربه بازیگری که ۴۰ یا ۵۰ سال تجربه پشت آن است، بدانند و اگر این درک شود از پیشکسوت ها بهتر بهره گرفته می شود.