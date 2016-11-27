برخی قوانین در حوزه زنان نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا اربابی با اعلام حمایت از برگزاری کنگره زنان موفق ایران، افزود: این رویداد با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دیگر وزارتخانه ها تلاش خواهد کرد که به زنان امید بیشتری برای حضور پررنگ تر در مناصب مدیریتی و سیاسی بدهد. همچنین با حضور زنان موفق و ارائه تجربیات آنان به منظور تلاش بیشتر در افزایش خودباوری و اعتماد به نفس بانوان، تدابیر و راهکارهایی اندیشیده شده است.

عضو شورای عالی کنگره زنان موفق ایران، ادامه داد:‌ دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به جایگاه زنان و ارتقاء آن دارد و این جایگاه در این دولت بهتر شده و امیدواریم بهتر هم شود.

وی خاطرنشان کرد: این کنگره با برگزاری پنل های تخصصی و کارگاه های آموزشی موجب می شود زنان با عرصه مدیریتی و رهبری، مشارکت سیاسی و تعاملات بین المللی آشنا شوند و همچنین صاحبنظران این عرصه، در زمینه­هایی چون افزایش اعتماد به توانمندی­ ها و استعدادهای بانوان کشور در حوزه مدیریتی، انتقال تجربیات بانوان مدیر موفق در سطوح ملی و بین المللی نیز به اشتراک می گذارند .

اربابی تصریح کرد: هیچگاه در طول تاریخ ایران، کسی نقش و تاثیر آشکار و پنهان زنان را در رویدادها، وقایع اجتماعی و سیاسی نادیده نگرفته است.

وی اضافه کرد: وقتی تاریخ ایران را ورق می زنیم، در هر ورق آن نام یک زن را می بینیم. پس به این صورت هم نیست که جامعه مرد سالار و یا خود خواهی برخی مردان مانع پیشگامی و رشادت زنان شده باشد.

وی تاکید کرد: به موازات تغییر در رفتارهای اجتماعی مردان و کاهش سطح تفکر مردسالارانه، نیاز به بازنگری برخی قوانین و اصلاح آنان نیز احساس می شود.

وی در ادامه گفت: برای همه بانوانی که قصد دارند در آینده حضور فعال تری در مناصب مدیریتی و سیاسی کشور داشته باشند، این کنگره فرصتی برای کسب تجربیات و نگاهی تازه است.

اربابی اعلام کرد: علاقه مندان و پژوهشگران گرامی توانند با توجه به محورهای کنگره از جمله شناسایی موانع پیش روی نقش آفرینی مدیریتی بانوان در دستگاه اجرایی، بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی در عدم حضور بانوان کشور در بخش های مدیریتی، شناسایی راهکارهایی جهت افزایش حضور بانوان در بخش های مدیریتی، شناسایی فرصت و تهدیدها در عرصه حضور بانوان در بخش های مدیریتی و...، مقالات خود را برای شرکت در این کنگره از طریق پایگاه اینترنتیwww.topwomeni.ir به دبیرخانه کنگره، ارسال نمایند. علاقه مندان بکسب اطلاعات تکمیلی میتوانند به پایگاه اینترنتی کنگره مراجعه و یا با شماره های ۴-۳۳۶۹۹۰۹۳-۰۲۱و ۹-۳۶۶۲۱۳۱۸-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

نخستین کنگره بین المللی زنان موفق ایران همگام با ماده ۳۱ برنامه ششم توسعه، با هدف بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی بانوان توانمند در فرآیند توسعه پایدار و متوازن و افزایش حضور آنان در مناصب مدیریتی وسیاسی کشور ۲۱ دی ماه ۹۵ در سالن اجلاس سران اسلامی تهران برگزار می شود.