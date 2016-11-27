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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

انتخاب برگزیدگان مسابقه نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر معلولان

انتخاب برگزیدگان مسابقه نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر معلولان

هیات داوران بخش مسابقه نمایشنامه نویسی چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولان ۶ نمایشنامه را بدون اولویت شایسته دریافت جایزه دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۳۲ اثر نمایشی به دبیرخانه چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولان ارسال شد که پس از داوری ۶ اثر توسط داوران این بخش خسرو حکیم رابط، محمدرضا آریان فر و احمد شاهین بدون درنظرگرفتن الویت انتخاب شدند.

اسامی این نمایشنامه ها به شرح زیر است:

نمایشنامه «یک ساعت و چهل دقیقه و پنجاه ثانیه» نویسنده: هادی عبدالهی

نمایشنامه «گاهی تلخ، گاهی شیرین» نویسنده: محمدرضا عسکری

نمایشنامه «محراب» نویسنده: بهنام میرزایی

نمایشنامه «به دستهات فکر می کنم» نویسنده: سمیرا سلیمانی فارسیانی

نمایشنامه «سکوی بغض» نویسنده: طیبه عسکری

نمایشنامه «امواج خروشان یک رادیو» نویسنده: دانیال قاسمیان

کد مطلب 3835113
عطیه موذن

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