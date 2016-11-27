فراخوان برگزاری نخستین کارگاه های آموزشی بین المللی تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر همانند دوره پیش باحضور اساتید برجسته داخلی وخارجی، کارگاه های آموزشی خودرا با رویکرد تخصصی و با هدف دانش افزایی و توانمند سازی هنرمندان و کنشگران تئاتری ایران برگزار می کند.

نخستین کارگاه های این دوره از جشنواره در زمینه «مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی پروژه های هنری» با هدایت آنتونیو پینتوریبیرو António Pinto Ribeiro از کشور پرتغال و «مدیریت پروژه و بازاریابی بین المللی تولیدات تئاتری» با حضور ایوا هوروات Eva Horvat از کشور اسپانیا، از ۱۴ تا ۲۴ آذرماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

با توجه به رویکرد جشنواره در تأثیرگذاری فرایند و محتوای کارگاه های آموزشی بر مخاطبان هدف، ظرفیت معینی از هر کدام از این کارگاه ها به سرپرستان گروه های نمایشی، تهیه کنندگان، کارگردانان، مدیران تماشاخانه های دولتی و خصوصی و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کارگردانی نمایش اختصاص دارد.

ظرفیت محدودی از متقاضیان آزاد نیز پس از ثبت نام اولیه و بررسی سوابق علمی و هنری توسط مدیریت کارگاه های آموزشی برای حضور در این کارگاه ها دعوت می شوند. چگونگی ثبت نام از درخواست کنندگان و شیوه ارایه مدارک مورد نیازدرکانال رسمی و وبسایت جشنواره به نشانی www.fitf.theater.ir در دسترس قرار دارد.

سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از ۱ تا ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۵ به دبیری سعید اسدی برگزار می شود.