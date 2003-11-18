انفجار استانبول و تلاش مشكوك رژيم صهيو نيستي براي فرافكني

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر :اين دو انفجار كه روز شنبه گذشته صورت گرفت به كشته شدن 23 تن و مجروح شدن بيش از 300 نفر منجرشد.

درهمان زمان مقامات سياسي تركيه از جمله نخست وزير و وزير خارجه اعلام كردند كه عاملان اين دوانفجار از اعضاء القاعده هستند .در پي آن خانم" اميره عرنون" كنسول اسراييل در آنكارا در اظهاراتي مداخله جويانه و خارج از عرف ديپلماتيك اعلام كرد كه اين انفجار توسط يك" سازمان بزرگ تروريستي" و با پشتباني يك" كشور خارجي" صورت گرفته است.

سيلوان شالوم وزير خارجه رژيم صهيونيستي نيز در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك با عبدالله گل همتاي ترك خود اعلام كرد كه اسراييل از عاملان اين دو انفجار انتقام سختي خواهد گرفت .متعاقب آن 4 تن از مقامات بلند پايه سازمان جاسوسي اسراييل" موساد" و امنيت داخلي" شين بيت" براي تحقيق درباره انفجار دو معبد يهودي وارد آنكارا شدند .درهمين حال اعلام شد كه ماموران امنيتي تركيه سه تن را كه درميان آنان يك زن مشاهده مي شود دستگير كرده اند .

صرف نظراز اينكه انفجار استانبول علي رغم تدابير شديد امنيتي ووجود دهها پليس مخفي در اطراف دو معبد ، جاي ترديد دارد اما سير تحقيقات مشترك ماموران تركيه و رژيم اسراييل نشان مي دهد كه برخي دست هاي آشكار و پنهان در صدد متهم ساختن جمهوري اسلامي هستند .

دراين راستا وزارت كشور تركيه امروز بطور تلويحي ادعا كرد كه دو تن ازعاملان انفجار استانبول در اوايل دهه هشتاد ميلادي به ايران مسافرت كرده اند و در آنجا دورهاي آموزش نظامي ديده اند .اظهار نظرهاي متناقض مسئولان تركيه و حضورغير قابل توجيه مقامات رژيم صهيونيستي از جمله رئيس و اعضاي كنست در تركيه نشانه شكل گيري يك توطئه جديد رژيم اسراييل عليه جمهوري اسلامي ايران است .

رژيم صهيونيستي كه در طول ماه هاي گذشته از طريق جنجال آفريني درباره برنامه تسليحات هسته اي ايران تلاش داشت تا افكارعمومي را عليه ايران بسيج كند، با امضاء پروتكل الحاقي از سوي تهران با شكست مواجه شد.

آمريكا و رژيم اسراييل در طول سه ماه گذشته بطورهماهنگ كليه ابزارهاي خود را براي تصويب يك قطعنامه ازسوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران بكار گرفتند،اما موضع گيري دقيق وحساب شده ايران، اين تلاشها را نقش بر آب ساخت .

درپي آن هم آمريكا و هم رژيم صهيونيستي بطورعلني از مواضع اتحاديه اروپا بويژه فرانسه و آلمان نسبت به ايران ابراز نارضايتي كردند .

درهرحال شكست هاي سياسي رژيم اسراييل و آمريكا درمحاصره جمهوري اسلامي ايران موجب شد تا در صدد يافتن راه كارهاي جديدي براي محكوم ساختن ايران بريبايند.

انفجاراخير دو معبد يهودي در استانبول كه يك عمل غيرانساني بود بشدت از سوي مقامات جمهوري اسلامي محكوم شد؛ بنابراين نسبت دادن مستقيم و يا غير مستقيم انفجار دو معبد يهودي در استانبول به ديگران و مشخصا جمهوري اسلامي نه تنها مشكلات داخلي و بين المللي رژيم صهيونيستي را حل نخواهد كرد بلكه رسوايي جديدي براي اين رژيم بوجود خواهد آورد .

افزايش موج ضد اسراييلي درميان ملتهاي اروپا، شكست آريل شارون درسركوب انتفاضه، موضعگيري اتحاديه اروپا عليه احداث ديوارامنيتي اسراييل، عدم موفقيت شارون درمنع مسكو از ادامه همكاري هسته اي با ايران از مواردي هستند كه رژيم صهيونيستي را به فرافكني اين مشكلات وادار ساخته است .

به هرتقديربا توجه به اينكه نفرت عمومي از سياست هاي شارون درحال افزايش است، پيش بيني مي شود در آينده منافع اين رژيم در سراسر جهان دچار مخاطره شود. بنا براين بهتر است مسئولان رژيم صهيونيستي به جاي فرافكني سعي كنند درسياست هاي خود بازنگري كنند و ازادامه خشونت عليه ملت مظلوم فلسطين خودداري نمايند.