تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه با جامعه مهندسین مشاور فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه فارس در نشست مشترک اعضای هیئت مدیره جامعه مهندسان مشاور فارس و مدیریت نظام فنی و اجرایی فارس، نظارت کلی و تعامل با پیمانکاران و انجمن‌ها و تشکل صنفی را یکی از وظایف مهم سازمان برنامه و بودجه برشمرد.

ساسان تاجگردون گفت: اگر هدف توسعه استان، کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌وری است؛ باید همکاری و همراهی‌های بیشتری بین بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود.

وی به وضعیت بودجه پروژه‌های عمرانی و ضرورت استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تکمیل این پروژه‌ها اشاره و به شرکت‌ها و انجمن‌های پیمانکاری توصیه کرد که برای استفاده از این اسناد، هر چه سریع‌تر کد معاملاتی خود را از سازمان بورس دریافت کنند.

تاجگردون به قانون ارتقاء تولید اشاره و از در نظر گرفته شدن فضای باز برای تولید کنندگان استان فارس خبر داد و اضافه کرد: با هدف حمایت از جامعه مهندسین مشاور و رفع مشکلات آنان بر حسب شرایط استان و بررسی‌های کارشناسانه، جلسه‌ای مشترک با اداره کل تامین اجتماعی استان و اداره کل امور مالیاتی استان فارس در آینده‌ای نزدیک برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه فارس از پیگیری‌های این سازمان برای انتقال آموزش‌های مورد نیاز جامعه مهندسان مشاور از تهران به شیراز خبر داد.

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه استان فارس نیز، به بیان اقدامات و فعالیت‌های نظام فنی و اجرایی فارس برای حمایت از شرکت‌ها و انجمن‌ها پرداخت.

محسن ربانی‌زاده با بیان اینکه در استان فارس ۱۲۴ مهندس مشاور و در کشور ۲۷۰۰ مهندس مشاور فعالیت دارند، افزود: امروز سازمان برنامه و بودجه استان فارس در راستای حمایت و تعامل با بخش خصوصی، پنجمین تفاهم نامه خود را با انجمن و تشکل صنفی تخصصی امضاء کرد.

در ادامه این جلسه اعضای هیئت مدیره جامعه مهندسان مشاور، مشکلات پیش روی شرکت‌های مشاور را ارائه داده و برای فعال شدن هرچه بیشتر جامعه مهندسان مشاور، خواستار حمایت سازمان برنامه و بودجه استان فارس شدند.