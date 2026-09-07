حمیدرضا رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد دورههای مهارتی در استان منجر به ایجاد اشتغال میشود، اظهار داشت: در طول سال، ۳۰ هزار نفر در قالب ۶۰۰ دوره در حوزههای صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر آموزش میبینند.
وی افزود: این مراکز با ارائه مدارک بینالمللی و قابل ترجمه، زمینهساز اشتغال و کارآفرینی برای هنرجویان هستند.
وی با بیان اینکه یکی از هنرجویان این مراکز، مسیر ورود خود به بازار کار را از یک دوره ساده فنی و حرفهای آغاز کرده، تصریح کرد: این مراکز با ارائه آموزشهای صفر تا صد و استفاده از تجهیزات بهروز، هنرجویان را برای ورود به بازار کار آماده میکنند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان در پایان با تأکید بر اینکه دورههای آموزشی با کیفیت بالا و با توجه به نیازهای بازار کار طراحی شدهاند، خاطرنشان کرد: با تداوم این رویکرد، شاهد افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان خواهیم بود، زیرا این مراکز میتوانند نقش مؤثرتری در توانمندسازی نیروی کار ایفا کنند.
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