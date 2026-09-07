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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۴

فعالیت ۱۴ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در ایلام

فعالیت ۱۴ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در ایلام

ایلام - مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ایلام از فعالیت ۱۴ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و بیش از ۴۰۰ آموزشگاه آزاد در استان خبر داد.

حمیدرضا رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد دوره‌های مهارتی در استان منجر به ایجاد اشتغال می‌شود، اظهار داشت: در طول سال، ۳۰ هزار نفر در قالب ۶۰۰ دوره در حوزه‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر آموزش می‌بینند.

وی افزود: این مراکز با ارائه مدارک بین‌المللی و قابل ترجمه، زمینه‌ساز اشتغال و کارآفرینی برای هنرجویان هستند.

وی با بیان اینکه یکی از هنرجویان این مراکز، مسیر ورود خود به بازار کار را از یک دوره ساده فنی و حرفه‌ای آغاز کرده، تصریح کرد: این مراکز با ارائه آموزش‌های صفر تا صد و استفاده از تجهیزات به‌روز، هنرجویان را برای ورود به بازار کار آماده می‌کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان در پایان با تأکید بر اینکه دوره‌های آموزشی با کیفیت بالا و با توجه به نیازهای بازار کار طراحی شده‌اند، خاطرنشان کرد: با تداوم این رویکرد، شاهد افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان خواهیم بود، زیرا این مراکز می‌توانند نقش مؤثرتری در توانمندسازی نیروی کار ایفا کنند.

کد مطلب 6939610

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