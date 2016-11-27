علیزاده و کامکار در «بزم رزم»/ بزرگان موسیقی جلوی دوربین آمدند

سیدوحید حسینی درباره مستند «بزم رزم» و نحوه شکل گیری ایده و تولید آن به خبرنگار مهر گفت: از تابستان سال ۹۴ بحث پژوهش کار را شروع کردم و از مهرماه سال گذشته تولید «بزم رزم» شروع و در نهایت تدوین این اثر نیز در فروردین ماه سال جاری انجام شد. این مستند پیش از این در هجدهمین جشن خانه سینمای ایران نیز شرکت کرد و در بخش های بهترین پژوهش، کارگردانی، فیلم و تدوین نامزد دریافت جایزه شد.

وی درباره موضوع مستند «بزم رزم»، افزود: این مستند یک بررسی تحلیلی درباره موسیقی دهه ۶۰ ایران از سال ۵۷ تا ۶۷ است.

این کارگردان سینمای مستند درباره چرایی انتخاب موضوع بررسی موسیقی دهه ۶۰، اظهار کرد: به شخصه به موسیقی دهه ۶۰ علاقه مند هستم همچنین بررسی هایی که انجام دادیم حاکی از این بود که تا به امروز به این موضوع نگاه تحلیلی نشده و فعالیتی جدی در این زمینه وجود نداشته است. البته در تلویزیون به صورت جسته و گریخته به موضوع موسیقی دهه ۶۰ پرداخته شده اما به صورت کامل نبوده است.

حسینی درباره نام هنرمندانی که در این مستند با آنها گفتگو شده است، گفت: در مستند «بزم رزم» با حدود ۲۰ چهره موسیقی همچون حسین علیزاده، مجید درخشانی، بیژن کامکار، کامبیز روشن روان، حسام الدین سراج، علی اکبر شکارچی و ... گفتگو شده است.

کارگردان مستند «بزم رزم» در پایان با اشاره به مدت زمان ۱۲۵ دقیقه ای این مستند، یادآور شد: «بزم رزم» یکی از طولانی ترین مستندهای دهمین جشنواره «سینماحقیقت» است. در ابتدا خودم هم از طولانی بودن این مستند و اینکه چه اتفاقی برای آن می افتد، می ترسیدم ولی حالا در انتظار بازخورد مخاطبان هستم.

عوامل فیلم مستند «بزم رزم» عبارتند از پژوهشگر و کارگردان: سید وحید حسینی، تدوین: محدثه گلچین عارفی، مدیر تصویربرداری: سید وحید حسینی، تصویربردار: امیر مهریزدان، نویسنده: سید وحید حسینی و محدثه گلچین عارفی، صداگذار: آرش قاسمی، گوینده: صابر ابر، مدیر تولید: مینا مدرسی، مشاور کارگردان: سید علی مصطفوی، مشاور پژوهش و آرشیو: اسماعیل جعفری جمنانی و مجید جعفری لاهیجانی، دستیار کارگردان: محمد صادق گلچین عارفی، گرافیک: مهدی دوایی، اصلاح رنگ: جمشید وفایی، عکس: نغمه تهرانی، مجری طرح: سید وحید حسینی، تهیه کننده: مهدی همایونفر و سید وحید حسینی، تهیه شده در: موسسه روایت فتح.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۴ تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۵ با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است در پردیس سینمایی چارسو برگزار می‌کند.