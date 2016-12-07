دردسر یک جانباز برای تهیه جهیزیه دخترش/ با ما به دل مشکلات بیایید

مسعود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مستند خود با نام «علی ممد» که امروز ۱۷ آذر ساعت ۱۷:۴۵ در آخرین نمایش خود در جشنواره «سینما حقیقت» اکران می شود، گفت: «علی ممد» داستان فردی است که در موقعیت حساسی قرار گرفته و حالا بعد از سی سال جانبازی، می خواهد آن را اثبات کند.

وی ادامه داد: او پیش از این از سهمیه های جانبازی خود استفاده نکرده است ولی اکنون بعد از سی سال که به دلیل اضافه وزن نمی تواند کار کند و همسرش سه نوبت در روز کار می کند، برای تهیه جهیزیه دخترش ناچار می شود که به دنبال ارایه مدارک برای اثبات جانبازی خود برود.

این مستندساز درباره میزان دخالت دیدگاه خود در این فیلم عنوان کرد: طبیعتا چون کار من مستند اجتماعی است سعی کردم کمترین نظر و دخالت را داشته باشم و فقط خواستم طبق فیلمنامه خود به سبک کلاسیک قطعات این فیلم را کامل کنم، بنابراین به لحاظ موقعیت سازی دخالتی نداشتم.

کارگردان مستند «علی ممد» درباره نحوه آشنایی با زندگی علی ممد و پرداختن به زندگی وی عنوان کرد: من در شرکتی کار می کردم که همسر علی ممد در آن آبدارچی بود و گاهی از مشکلاتش با ما درد و دل می کرد. او یک روز گفت شوهرش می خواهد برای جنگ با داعش به سوریه برود و من طبق شناختی که نسبت به خانواده اش داشتم این مساله برایم جالب شد.

وی با اشاره به مشکلات زندگی سوژه خود تصریح کرد: تکاپوی وی برای اثبات جانبازی لایه رویین فیلم است اما در بطن فیلم دغدغه مهمی نهفته است. من به مناسبت این موضوع وارد بخشی از زندگی جانبازان شدم که خیلی از آن اطلاع نداشتم. البته پدر خود من ایثارگر است و در جبهه پرستار بوده و من همیشه به او می گفتم چرا هیچ گاه از سهمیه خود استفاده نکرده است. بعد از آن به دنبال قصه علی محمد یعقوبی متوجه شدم که تعداد بسیار زیادی از رزمندگان هستند که در جنگ مجروح، موجی و یا درصدی شیمیایی شده اند و با این درد سال ها زندگی می کنند اما از هیچ سهیمه ای هم استفاده نکرده اند و دلیل شان با علی محمد مشترک است.

کارگردان مستند «ایمان» درباره دلیل این افراد عنوان کرد: با پایان جنگ و زمانی که علی محمد بازمی گردد درخواست می شود که برایش پرونده باز کنند اما او خودش تمایلی ندارد و پاسخ می دهد که برای کشورش به جنگ رفته و این دلیل بسیاری از افرادی است که نخواسته اند از سهمیه ای استفاده کنند.

وی اضافه کرد: با این حال بعد از این سال ها و حالا که قرار است جهیزیه ای برای دخترش تهیه کند همه سابقه خود را جمع آوری می کند و آنها را برای تایید به نهادهای مربوطه می برد تا بتواند یک حقوق ماهانه دریافت کند.

کارگردان مستند «علی ممد» با اشاره به روندی که در طول این اثر نشان داده می شود، گفت: این مستند طی هفت ماه فیلمبرداری شد و من با سوژه خود به نهادهای مختلف می رفتم تا روند کاری اثبات جانبازی را ببینم. او در این مسیر با مشکلات فراوانی همراه بود و ابتدا در مدارک وی تردید وجود داشت و آنها را نفی می کردند. ما با او همراه می شویم و به اهواز و بیمارستان شهید بقایی می رویم؛ جایی که عمده پرونده های شیمیایی جانبازان از سراسر ایران در آن وجود دارد.

زارعیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره جشنواره «سینما حقیقت» و همچنین برنامه نمایش مستندها اظهار کرد: اکران اول این مستند با افتتاحیه جشنواره همراه شد و به شکلی غریبانه نمایش داده شد چراکه درست در ساعت نمایش، افتتاحیه جشنواره نیز برگزار شد. امروز هم اکران آخر این مستند است و کاش شرایط بهتری برای نمایش مستندها در نظر گرفته می شد.

وی با اشاره به اینکه مستندش در دو بخش جشنواره حضور دارد، گفت: مستند «علی ممد» در بخش ملی و بخش جایزه شهید آوینی حضور دارد. جایزه شهید آوینی با این جشنواره ادغام شد اما هیچ فرصت تازه ای برای آثار این بخش فراهم نشد. دوستان برگزارکننده می توانستند حداقل برای مستندهایی که در این بخش حضور دارند یک اکران دیگر هم در نظر بگیرند.

این مستندساز و طلبه در پایان تصریح کرد: به هر حال ما مستندسازان جایی برای دیده شدن فیلم هایمان نداریم و آثار را در شرایط سختی تولید می کنیم. من یک مستندساز مستقل هستم و با پول جیب خود فیلم می سازم پس بهتر است حمایت بیشتری از مستندسازان در جشنواره صورت بگیرد.