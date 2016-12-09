نامزدهای دریافت جایزه دو بخش «سینما حقیقت» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیات داوران بخش مسابقه ملی جشنواره متشکل از محمدرضا اصلانی، منوچهر شاهسواری، اُرد زند، فرشاد فرشته حکمت، شهاب اسفندیاری، محمد مقدم و مهدی منیری، پس از بازبینی ۷۴ فیلم مستند راه یافته به بخش مسابقه ملی، اسامی نامزدهای دریافت جایزه از این بخش را اعلام کردند.
فیلمهای «صفر تا سکو» با ۶ عنوان و «آوانتاژ» و «ننا» با ۵ عنوان نامزدی، در صدر فهرست نامزدهای دریافت جایزه از دهمین جشنواره «سینماحقیقت» قرار گرفتند.
مستندهای «بزم رزم»، «جمعه قالی»، «آن دو»، «آبی کمرنگ»، «راه بیعبور» با ۳ عنوان نامزدی و «رئیسالوزراء»، «متهمین دایره بیستم» و «کوپریتو» هم با ۲ عنوان، رتبههای بعدی را از آن خود کردند.
اسامی کامل نامزدهای دریافت جایزه از بخش «مسابقه ملی» دهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» به این شرح است:
بهترین فیلم مستند کوتاه (کارگردانی)
جمعه قالی (مهدی اسدی)، غلامرضا (مصطفی امامی)، میراث گمشده (زندهیاد حامد خسروی)، ویلکیج (حسن قهرمانی)، یک کیلو بال مگس (رضا سبحانی)
بهترین فیلم مستند نیمهبلند (کارگردانی)
آثار عجم (حسن نقاشی)، آن دو (ماجد نیسی)، اعتراض وارد نیست (فرناز و محمدرضا جورابچیان)، راه بیعبور (محمدرضا حافظی)، والسی برای تهران (زینب تبریزی)
بهترین فیلم مستند بلند (کارگردانی)
آبی کمرنگ (آرش لاهوتی)، آوانتاژ (محمد کارت)، خوان بی خان (هادی معصومدوست)، صفر تا سکو (سحر مصیبی)، متهمین دایره بیستم (حسام اسلامی)، ننا (محمدرضا وطندوست)
بهترین پژوهشگر:
آزاده بیزارگیتی (نیمه پنهان ماه)، سعید توکلیفر (قنات قصبه گناباد)، سیدوحید حسینی (بزم رزم)، مهدی صادقی و مهران فیروزبخت (کوپریتو)، سیدمحمدرضا هاشمیان (رئیسالوزراء)
بهترین تصویربردار:
مهدی اسدی، محسن سخا، مجتبی فرقدان (جمعه قالی)، محمدرضا حافظی (راه بیعبور)، رضا عبیات (صفر تا سکو)، حجت طاهری (پرندگان در سایه)، محمدرضا وطندوست (ننا)
بهترین صدا:
حسن شبانکاره (آندو)، علی علوی و رامین ابوالصدق (صفر تا سکو)، آرش قاسمی (آوانتاژ و بزم رزم)، حسین مهدوی (ننا)
بهترین تدوینگر:
مهدی اسدی (جمعه قالی)، مهوش شیخالاسلامی (آن دو)، اسماعیل علیزاده (آوانتاژ)، آرش لاهوتی (آبی کمرنگ)، همیلا مؤید (صفر تا سکو)
بهترین نویسنده گفتار متن:
ناصر حبیبیان (کوپریتو)، سید وحید حسینی و محدثه گلچینعارفی (بزم رزم)، سیدمحمدرضا هاشمیان (رئیسالوزراء)
بهترین موسیقی:
نوید افقه (ننا)، امین بهروززاده (صفر تا سکو)، افشین عزیزی (آبی کمرنگ)، حسین میرزاقلی (رویای آهنی)، صبا ندایی (آوانتاژ)
بهترین فیلم (تهیهکننده)
آوانتاژ (محمد کارت و آبان عسکری)، راه بیعبور (محمدرضا حافظی)، صفر تا سکو (مهتاب کرامتی و طهورا ابوالقاسمی)، متهمین دایره بیستم (حسام اسلامی)، ننا (محمدرضا وطندوست)
جایزه ویژه هیات داوران
هیات داوران در این بخش هیچ نامزدی اعلام نکرد.
نامزدهای دریافت جایزه شهید آوینی
هیات داوران بخش «جایزه شهید آوینی» دهمین دوره جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» شامل علیرضا رضاداد، محمدعلی فارسی و مجید رجبیمعمار، پس از بازبینی ۲۲ فیلم راه یافته به این بخش با موضوع انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، نامزدهای دریافت جایزه شهید آوینی را به این شرح معرفی کردند:
بهترین مستند کوتاه (کارگردان): آن مرد زنده است (علی نیکومنش)، پسرم (محمدمهدی خالقی)، نبرد پالمیرا (ساسان فلاحفر)
بهترین مستند نیمهبلند (کارگردان): آن دو (ماجد نیسی)، ابوالفضل نیستان (محمدتقی رحمتی)، خانهام ابریست (رضا فرهمند)
بهترین مستند بلند (کارگردان): آبی کمرنگ (آرش لاهوتی)، انحصار ورثه (محمدعلی شعبانی)، بزم رزم (سیدوحید حسینی)، بلتا (سعیدمحسن یوسفی)، صدای سکوت (پناهبرخدا رضایی)
جایزه ویژه مدافعان حرم: ایرانیان مرتد (حمید عبداللهزاده)، پسرم (محمدمهدی خالقی)، شام آخر (محمد قانعفرد)
جایزه هیات داوران: هیات داوران در این بخش هیچ نامزدی اعلام نکرد.
در بخش ویژه «خرد و تجربه» جشنواره «سینماحقیقت» نیز هیات داوری ( مجید خالقیسروش، پدرام اکبری، مجید نیکروان) نامزدی اعلام نکردند.
اسامی برگزیدگان دهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» طی مراسمی که عصر ۲۱ آذرماه ۱۳۹۵ در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار میشود، اعلام می شود.
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