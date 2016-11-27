به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین زارع زاده پیش از ظهر امروز در همایش وقف و رسانه که با شعار «وقف و رسانه؛ اقدام و عمل» برگزار شد، اظهار داشت: اگر موفقیتی در حوزه وقف مشاهده می شود و اگر تمایل مردم نسبت به این سنت حسنه بیشتر شده، به خاطر تعامل رسانه با اوقاف و فرهنگ سازی در این زمینه است.

وی عنوان کرد: بخش عمده ای از رویکردی که طی سالهای اخیر در حوزه وقف داشته ایم، مرهون رسانه ها است و امیدواریم بتوانیم در هفته وقف نیز از ظرفیت رسانه ها به درستی برای تبیین آثار و برکات وقف استفاده کنیم.

زارع زاده با اشاره به اینکه در سطح کشور سالانه ۲ هزار وقف جدید به ثبت می رسد، بیان کرد: امسال حدود ۶۰ مورد از این وقف‌ها مربوط به استان یزد بوده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با اشاره به اینکه ۴۵ درصد موقوفات استان یزد مربوط به امام حسین (ع) است،‌ افزود: در سایر حوزه ها نظیر فعالیت های قرآنی نیازمند ورود واقفان خیراندیش هستیم.

وی یادآور شد: رسانه ها می توانند با بیان نیازهای جامعه،‌ واقفان را به سمت وقف های مورد نیاز جامعه هدایت کنند و به این ترتیب ضمن ترویج فرهنگ وقف، در زمینه نیازسنجی وقف به اوقاف و واقفان کمک کند.

در این مراسم از رسانه های برتر استان یزد در حوزه وقف تجلیل شد که خبرگزاری مهر استان یزد نیز در زمره رسانه های برتر در این حوزه قرار داشت.