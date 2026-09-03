به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، هفته وقف را فرصتی مغتنم برای تبیین جایگاه این سنت ارزشمند اسلامی و نقش آن در حل مسائل و نیازهای جامعه دانست.
استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه وقف، سرمایهای ماندگار برای خدمت به مردم و یکی از جلوههای مهم مشارکت اجتماعی است، اظهار کرد: امروز باید تلاش کنیم این سنت حسنه را متناسب با نیازهای روز جامعه توسعه دهیم و از ظرفیت واقفان و خیرین در حوزههای مختلف، بهویژه آموزش و پرورش، سلامت، اشتغال و امور اجتماعی بهره بیشتری ببریم.
زارع با اشاره به پیشینه خوب استان بوشهر در این زمینه گفت: استان بوشهر از دیرباز دارای ظرفیت ارزشمند واقفان و خیرین بوده است؛ لذا لازم است با همکاری دستگاههای اجرایی و نهاد اوقاف، زمینه برای احیای موقوفات، افزایش بهرهوری آنها و هدایت وقفهای جدید به سمت نیازهای اولویتدار استان فراهم شود.
وی در ادامه با تبیین نقش اقتصادی وقف تصریح کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه با شناخت دقیق از شرایط روز جامعه، تلاش میکند تا از طریق تقویت شاخصهای اقتصادی از جمله تولید و اشتغال، بر اعتلا و پیشرفت جامعه تأثیر بگذارد.
اوقاف استان بوشهر الگوی کشور در آبزی پروری
وی همچنین به اهمیت حرکت به سمت پروژههای پیشران توسعهای دریامحور اشاره کرد و افزود: در حوزه آبزیپروری، اوقاف استان بوشهر به عنوان یک الگو در سطح کشور معرفی میشود.
استاندار بوشهر در ادامه با تأکید بر ضرورت ترویج این فرهنگ گفت: باید کوشش کنیم تا فرهنگ وقف در استان بوشهر بیشتر ترویج و تقویت شود؛ چرا که با تبیین صحیح این جایگاه و نقش آن در اعتلای جامعه، همراهیها و همکاریها با این نهاد افزایش خواهد یافت.
زارع در پایان ضمن تقدیر از تلاشهای مدیرکل، معاونان، مدیران شهرستانها و تمامی کارکنان مجموعه اوقاف و همچنین از واقفان و خیرین ارجمند که با نیت خیرخواهانه در مسیر خدمت به مردم گام برمیدارند، اظهار کرد: امیدوارم با تقویت همکاری میان فرمانداریها، دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی، شاهد افزایش نقش موقوفات در حل مسائل استان و تحقق توسعه متوازن و پایدار بوشهر باشیم.
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