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۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۳:۴۱

پیشتازی فیون مقابل ژوپه در انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان فرانسه

پیشتازی فیون مقابل ژوپه در انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان فرانسه

نتایج اولیه انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان فرانسه از پیشتازی «فرانسوا فیون» مقابل «آلن ژوپه» حاکی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، نتایج اولیه انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان فرانسه از پیشتازی «فرانسوا فیون» در مقابل «آلن ژوپه» حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، فیون ۶۲ ساله حدود ۷۰ درصد از آراء را کسب نموده است. وی همچنین اعلام کرد که از روز دوشنبه ۲۸ نوامبر تبلیغات خود برای انتخابات ریاست جمهوری را آغاز خواهد کرد.

در همین راستا «آلن ژوپه» رقیب فرانسوا فیون شکست در انتخابات درون حزبی را پذیرفت.

«فرانسوا فیون» نخست وزیر سابق و نامزد حزب راست میانه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه پیش از این در سخنانی تاکید کرده بود که سیاست پاریس در قبال سوریه شکست خورده است و باید علاوه بر تغییر آن، با روسیه و ایران در این خصوص مذاکره کرد.

انتخابات ریاست‌ جمهوری فرانسه قرار است اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود. بر اساس نظرسنجی‌ ها فیون از بخت بالایی برای پیروزی در این انتخابات برخوردار است.

کد مطلب 3835843

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