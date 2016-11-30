به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «فروشنده» با دریافت جایزه از «انجمن ملی نقد فیلم» آمریکا اولین گام خود را در مسیر اسکار برداشت.

«منچستر کنار دریا» ساخته کنت لونرگان در این جوایز به عنوان بهترین فیلم سال برگزیده شد و جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را نیز از آن خود کرد. فیلمنامه این فیلم نیز توسط کارگردان نوشته شده است.

«مهتاب» به کارگردانی بری جنکینز نیز جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرد و نائومی هریس برای نقش‌آفرینی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از آن خود کرد. جف بریجز هم برای ایفای نقش در فیلم «به هر قیمتی» بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد.

جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول به ایمی آدامز برای بازی در فیلم علمی تخیلی «ورود» رسید.

«سکوت» فیلم جدید مارتین اسکورسیزی هم جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را از آن خود کرد. این فیلمنامه با همکاری جی کاکس نوشته شده است.

انیمیشن «کوبو و دو رشته» با پشت سر گذاشتن رقبایی چون «در جستجوی دوری» و «زوتوپیا» به عنوان بهترین انیمیشن بلند انتخاب شد.

«انجمن ملی نقد» بهترین‌های سال را با نظر چهره‌های آکادمیک در حوزه‌ فیلم و سینما انتخاب می‌کند. این انجمن سال گذشته فیلم «مد مکس: جاده خشم» را به عنوان بهترین فیلم سال برگزیده بود.